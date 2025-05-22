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新北晚間掀強風大雨 中和工地鷹架倒塌「現場畫面曝光」占據1線車道

009810聚焦世界100強 與全球一流企業同行

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

川普2.0時代，市場波動加劇，投資難度相較過往再提升，保德信指出，關稅議題擾亂全球市場，此時投資若能聚焦「全球百強」與「跨國企業」兩大主軸，不僅能快速掌握市場趨勢，前百大企業的漲勢也更為出色。

看準這項趨勢，即將於6月24日募集的PGIM保德信全球跨國藍籌100ETF（009810），布局範圍遍及全球，網羅美國、歐洲、日本和新興市場共100大市值達50億美元以上、收入與資產有3成在海外市場的全球標竿企業，在資金快速輪動之際更能與市場趨勢同行，且投資涵蓋全球11大產業，各產業輪動時的投資契機不漏接。

保德信全球藍ETF 擬任經理人黃相慈表示，從歷史數據分析，比較全球100大企業與全球股票過去10年累積報酬，可明顯見到全球100大企業的漲幅204%明顯勝過全球股票同期133%的漲勢，換算成年化報酬，聚焦全球100大企業的報酬超過一成、達11.8%，而全球股票則為8.8%。

黃相慈表示，從美國來看，美國經濟短線趨緩，雖然仍受到關稅影響，但今年表現不至於衰退，而美股在財報整體表現穩健以及關稅談判持續進展中，呈現區間震盪機率較大。

就投資面來看，目前對美股、歐股、日股皆有投資契機，新興股市則是持平看待，不少市場多已收復對等關稅以來的跳空缺口，惟仍須留意因為關稅議題使企業暫不敢貿然作較大的投資決策。

黃相慈解釋，這些全球龍頭企業因為具有跨國經營能力，透過廣泛的銷售據點、營收多元化來賺世界的錢，即使部分區域因政策、經濟等問題成長趨緩，其他市場仍可支撐整體營收表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 美國經濟

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