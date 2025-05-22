國民ETF規模太大惹的禍？00878追蹤指數將調整兩大規則 投資人必看

173萬投資人注意！「國民ETF」國泰永續高股息（00878）截至5月21日規模已逾4,368億元，考量整體資產規模增長，標的指數編製公司（MSCI指數公司）研議調整其追蹤之「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」部分編制規則，對個別成分股的投資金額及單一成分股的權重上限皆有所調整，修改將於2025年5月半年度調整期間完成生效。

國泰投信發布公告轉知指出，00878追蹤標的為「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，因指數公司考量00878整體資產規模增長情況，與「證券投資信託基金管理辦法」第10條第1項第9款既有之規定，故調整指數部分編制規則，新增依「預擬資產管理規模」計算個別成分股之投資金額，其個股投資金額佔發行市值不得超過6%；另考量維護投資分散性，調整個別成分股權重上限由15%降至10%。

00878基金管理團隊表示，根據「證券投資信託基金管理辦法」規定，同一家投信旗下所有基金投資單檔股票的總額，不得超過被投資公司發行股數的10%， 但隨著基金資產規模增長，投入成分標的的金額也提高，在法令環境下，基金投資與目標權重之間可能出現差異，因此指數公司提出調整。

管理團隊進一步說明，00878每年5月及11月依指數規則調整成分股，經本次標的指數調整後，基金持有與指數成分股之目標權重差異可縮小，追蹤表現可望提升，並維持既有之投資分散性，無權重集中於個別個股的狀況。

針對近日多家媒體報導評論00878成分股換股標的，國泰投信強調，內容純屬坊間臆測，截至目前，國泰投信並無發布或提供相關資訊，請投資人以公司官方發布訊息為準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。