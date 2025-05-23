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11檔台股美債ETF刷新低 00679B、00687B超慘！債蛙嘆：無處可逃

聯合新聞網／ 綜合報導
美債ETF跌跌不休，再度寫下波段新低，引發投資人熱議「到底還能跌到哪？」。（路透）
美債ETF跌跌不休，再度寫下波段新低，引發投資人熱議「到底還能跌到哪？」。（路透）

近期美國長天期公債標售疲弱，殖利率攀升引發債市動盪，帶動台股債券型ETF全面重挫。多達11檔美債ETF今（22）日盤中股價創下掛牌以來新低，其中元大美債20年（00679B）與國泰20年美債（00687B）兩檔人氣產品更跌逾2%，若投資人在高點進場，如今面臨腰斬窘境。此消息引發PTT網友熱烈討論，不少人以「債蛙竄逃」自嘲，嘆息「送分題變送命題」，嘲諷與哀號聲四起。

一名網友在PTT轉貼新聞指出，債券ETF價格持續探底，美債殖利率高漲、降息遲未實現，讓長期投資者苦不堪言。他悲呼「債蛙四處竄逃，債蛙無處可逃」，更哀求「不要再跌了」，並喊話其他債券投資人「套著配也舒服啊」，試圖互相打氣。其慘烈發言立即引來大量留言共鳴與調侃。

有網友笑稱「債蛙夜裡哭哭」、「套到套房變地獄去了」，更有人反諷「套著配都舒服」、「你說你，想要逃」，酸味十足。也有人貼出網紅分析師的照片表示「連美債都能對折」、「折折快跟媽媽借錢加碼攤平」，暗指網路投資意見領袖在這波下跌中受創不輕。

儘管如此，仍有網友保持樂觀態度，認為是「別人恐懼我攤軟」、「人棄我取」，認為美債價格愈跌愈值得長期布局。另有人指出「利率越高，利息越高，當然要加碼」，嘗試從殖利率角度看待債券部位的價值。

不過，更多人開始質疑美債投資策略與分析師過往說法的準確性，「之前不是說美債穩穩領息？怎麼變成腰斬」、「天天都說低點，怎麼一直破底」。有網友冷嘲，「股版以前說被酸就是買點，結果酸這麼久怎麼還在跌？」、「債券這波打破所有投資邏輯」。

雖然部分網友抱持「長期持有20年才會解套」的想法，但也有聲音警告：「這波會不會像油正2一樣下市」、「政府都買一兆美債了，有什麼好怕的？」話語間充滿對官方與市場的無奈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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