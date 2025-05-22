快訊

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

好消息！三峽車禍14歲ICU女學生狀況穩定 今下午轉普通病房

用「這3個詞」給京華城20%容獎 林洲民作證怒轟：荒謬、杜撰

聽新聞
0:00 / 0:00

00909搭上比特幣行情、1個月飆漲20%！專家看好：川普扶持幣圈是大利多

聯合新聞網／ 綜合報導
比特幣價格創下歷史新高，逼近11萬美元。路透
比特幣價格創下歷史新高，逼近11萬美元。路透

截至今年四月底，已有4家銀行向金管會遞交「虛擬資產保管業務」申請，包括中國信託商銀、國泰世華銀、凱基銀和聯邦銀，預計六月前將公布准駁名單，國內有望在6月前迎接第一案虛擬貨幣保管業務。

資深比特幣玩家分析，銀行的介入提高虛擬資產平台信任度，讓投資人交易更放心。

觀察比特幣近期表現，受到美國通膨數據放緩、美中貿易戰降溫，以及穆迪調降美國主權信用評級，都讓比特幣等替代性價值儲存工具成為焦點。

加上昨日美國參議院通過《GENIUS法案》，為數位貨幣市場帶來新的資金通道，新增資金將通過穩定幣入注數位貨幣市場，並且在法案支持下打造更友善的加密貨幣監管環境，一旦正式通過，美國將建立首個針對穩定幣的法規框架。

種種利多支持比特幣單日漲幅達2%、報價一度升破11萬美元，再創歷史新高。

投資達人表示，川普上任之後積極布局加密貨幣領域，為其家族迅速累積數億美元資產，預計在川普任期內虛擬貨幣仍是看多，基於目前受限金管會，投資人如想持有比特幣需要向加密資產交易所購買實質貨幣，但承擔跨國交易風險較大，不妨善用投資相關領域的國泰數位支付服務(00909)來參與比特幣飆漲行情。

00909以數位支付、數位資產軟體、數位資產基礎建設等三大主題為主，是國內目前與加密貨幣關係最密切的ETF，近期受到比特幣及AI加持，00909近一個月報酬率近19%，為同時期原型ETF排名第2，引發投資人關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

00909搭上比特幣行情、1個月飆漲20%！專家看好：川普扶持幣圈是大利多

截至今年四月底，已有4家銀行向金管會遞交「虛擬資產保管業務」申請，包括中國信託商銀、國泰世華銀、凱基銀和聯邦銀，預計六月前將公布准駁名單，國內有望在6月前迎接第一案虛擬貨幣保管業務。 資深比特幣玩家分析，銀行的介入提高虛擬資產平台信任度，讓投資人交易更放心。

00918股災後強彈26.4％成績最佳！00919、00915、00713「死亡之組」績效揭曉

＊原文發文時間為5月18日 四月的股災震撼市場，尤其是4月7日台股單日大跌近2000點，創下史上最大跌幅；加上4月9日對等關稅正式上路，台股再重挫千點，導致不少高股息ETF淪陷。

00940、00929...12檔月配高股息「9檔破發」沒好貨？懶錢包：成立太短是原罪

2023年00929掛牌上市，開啟了台灣股票型ETF月月配息的新時代，投資人每一個月都能領到現金股利，不間斷的現金流，被動收入感十足，很快就成了市場寵兒，畢竟熱愛高股息的台灣投資人，怎麼能抗拒這樣的吸引力呢？ 這樣的情緒搭配持續走揚的台股，使市場一片欣欣向榮，00940的推出，進一步引爆了瘋狂熱潮！ 但從去年下半年開始，台股走勢陷入震盪，年輕一輩的月月配高股息ETF成為重災區，下滑的配息、破發的股價、績效疲弱，市場出現逃難潮。

美債ETF持續破底該跑？小童「先看投資目的」：領債息應該現在加碼

債券市場腥風血雨，不斷破底！不只是美國地位一再被挑戰，降息時程一再不確定，連美元的不斷貶值都造成債券市場的匯損產生……到底債券後續應該怎麼看？要跑嗎？還是繼續加碼？

市值與高股息ETF績效揭曉！00905強彈13％、00961不怕配息賠價差

近年來，為了迎合小額投資人及追求投資靈活性的投資者需求，各家投信業者陸續推出多元化的ETF商品，主要聚焦於高股息及市值型ETF兩大類別。這些金融商品的特色可從配息頻率（如：半年配、季配息、月配息）以及

穆迪降評美債...債券ETF完蛋？專家3點分析：只降1、2級沒有實際影響

全球三大信評機構之一的穆迪（Moody’s）16日將美國債信評等從原來的Aaa降一級至Aa1，不過未來展望則從「負面」調整回「穩定」；穆迪透過新聞稿指出，此次下調是考量到成長逾十年的美國債務和利息支出，但相信讀者最擔心的是調降信用評等對持有債券ETF的衝擊是什麼？會有多大?今天團隊專題真對這件事情進行解說，詳細分析給大家聽其中的意義還有影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。