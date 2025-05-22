00909搭上比特幣行情、1個月飆漲20%！專家看好：川普扶持幣圈是大利多

截至今年四月底，已有4家銀行向金管會遞交「虛擬資產保管業務」申請，包括中國信託商銀、國泰世華銀、凱基銀和聯邦銀，預計六月前將公布准駁名單，國內有望在6月前迎接第一案虛擬貨幣保管業務。

資深比特幣玩家分析，銀行的介入提高虛擬資產平台信任度，讓投資人交易更放心。

觀察比特幣近期表現，受到美國通膨數據放緩、美中貿易戰降溫，以及穆迪調降美國主權信用評級，都讓比特幣等替代性價值儲存工具成為焦點。

加上昨日美國參議院通過《GENIUS法案》，為數位貨幣市場帶來新的資金通道，新增資金將通過穩定幣入注數位貨幣市場，並且在法案支持下打造更友善的加密貨幣監管環境，一旦正式通過，美國將建立首個針對穩定幣的法規框架。

種種利多支持比特幣單日漲幅達2%、報價一度升破11萬美元，再創歷史新高。

投資達人表示，川普上任之後積極布局加密貨幣領域，為其家族迅速累積數億美元資產，預計在川普任期內虛擬貨幣仍是看多，基於目前受限金管會，投資人如想持有比特幣需要向加密資產交易所購買實質貨幣，但承擔跨國交易風險較大，不妨善用投資相關領域的國泰數位支付服務(00909)來參與比特幣飆漲行情。

00909以數位支付、數位資產軟體、數位資產基礎建設等三大主題為主，是國內目前與加密貨幣關係最密切的ETF，近期受到比特幣及AI加持，00909近一個月報酬率近19%，為同時期原型ETF排名第2，引發投資人關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。