173萬投資人注意！00878調整兩項指數規則 分散性 UP

國泰永續高股息（00878）追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，近期做出部分規則調整，指數規則進行修改於5月的半年度調整生效。

高股息ETF近年來受到資金偏愛，投資人數及規模成長速度史無前例，改寫台灣ETF歷史，但同時也面臨到流動性、胃納量等的考驗。據法規規定，每一基金投資於任一上市或上櫃公司股票的股分總額，不得超過該公司已發行股分總數10%；所經理的全部基金投資於任一上市或上櫃公司股票的股分總額，不得超過該公司已發行股分總數10%。隨著熱門ETF持續受到投資人喜愛，資金集中蜂擁下，近來多檔高股息ETF也陸續進行指數規則調整。

MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數由MSCI指數公司編製，考量追蹤該指數整體資產規模成長快速以及法規規定，因此，部分指數規則進行修改。調整有二：第一，指數規則新增依指數授權商品「預擬資產管理規模」計算個別成分股投資金額，其投資金額占發行市值不得超過6%。第二，另考量投資分散性，調降個別成分股權重上限由15%至10%。

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