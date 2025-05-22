快訊

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

好消息！三峽車禍14歲ICU女學生狀況穩定 今下午轉普通病房

用「這3個詞」給京華城20%容獎 林洲民作證怒轟：荒謬、杜撰

聽新聞
0:00 / 0:00

00918股災後強彈26.4％成績最佳！00919、00915、00713「死亡之組」績效揭曉

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00918災後反彈26.4%表現最強，00919緊追在後，00713與00915則尚未回到災前水準。中央社
00918災後反彈26.4%表現最強，00919緊追在後，00713與00915則尚未回到災前水準。中央社

＊原文發文時間為5月18日

四月的股災震撼市場，尤其是4月7日台股單日大跌近2000點，創下史上最大跌幅；加上4月9日對等關稅正式上路，台股再重挫千點，導致不少高股息ETF淪陷。

但在5月台股強彈回升的背景下，部分ETF已成功回到災前水準，其中大華優利高填息30（00918）表現尤為突出。

根據Youtuber「棒棒」的投資分析，本次「高股息四檔死亡之組」00713、00915、00918、00919除息時間相近，成為本輪災後績效最適合比較的組合。

觀察四檔股價自4月低點的反彈情形，截至5月中，已有兩檔完全回到股災前水準，分別是00918與00919，而00918更以漲幅26.4%奪下績效冠軍。

四檔ETF災後反彈表現

00918

股災低點為17.85元，回升至22元以上，漲幅達26.4%，成功收復失土，也回到除息前股價。

若以過去一年計算，雖然高點買進者仍虧損13.6%，但加計配息總額3.12元後，已幾近打平，含息報酬率為-1.6%，是四檔中最優。

00919

從低點8.44元反彈至22.59元，漲幅23.6%，同樣已回到股災前價格，但尚未填回除息前高點。

若以一年高點買進計算，加計四次配息2.86元，含息報酬率為-5.2%。

00713

一度觸及跌停，雖然近期也已漲回52元開頭，年初至今回升約13%，但仍未完全填息，若以一年高點買入，帳面仍虧11.8%，含息報酬約-2%。

00915

目前股價回升至23.52元，漲幅約22%，已回到股災前水準，但離年初高點仍有距離。

過去一年高點買入至今虧損17%，即使加上2.79元配息，仍虧損7.1%。

分析亮點與後續觀察

根據棒棒觀察，00918除了短線反彈強勁、回春速度最快，也在除息後填息表現上勝過其他三檔，再度坐穩高股息ETF的領頭羊。反觀00915不僅績效落後，填息速度也墊底，令人擔憂續航力。

從波動度與績效交叉圖來看，00918報酬佳但波動大，屬於較積極型選擇；00919表現穩定、風險較低；00713則在波動控制上勝出。至於00939則以低波動、穩健收益的特質，成為未來觀察標的。

此外，從所有高股息ETF來看，目前23檔中僅有10檔回到股災前水準，00918在含息報酬率中再度奪冠，顯示其具備較強的回彈與填息能力。

投資建議與總結

雖然本輪股災後00918表現搶眼，但投資人仍應評估自身風險承受度。棒棒提醒，高績效ETF不代表永遠強勢，應觀察其續航力與長期表現；而所謂「抗跌型ETF」，在反彈階段表現往往平平，是否能真正成為核心配置，仍需長期追蹤。

對於依賴配息的投資人而言，死亡之組中的00713與00919仍為個人核心持股，但操作上建議「不定期分批進場」，分散風險、維持彈性。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00918大華優利高填息30 ETF 00915凱基優選高股息30 00713元大台灣高息低波

相關新聞

00909搭上比特幣行情、1個月飆漲20%！專家看好：川普扶持幣圈是大利多

截至今年四月底，已有4家銀行向金管會遞交「虛擬資產保管業務」申請，包括中國信託商銀、國泰世華銀、凱基銀和聯邦銀，預計六月前將公布准駁名單，國內有望在6月前迎接第一案虛擬貨幣保管業務。 資深比特幣玩家分析，銀行的介入提高虛擬資產平台信任度，讓投資人交易更放心。

00918股災後強彈26.4％成績最佳！00919、00915、00713「死亡之組」績效揭曉

＊原文發文時間為5月18日 四月的股災震撼市場，尤其是4月7日台股單日大跌近2000點，創下史上最大跌幅；加上4月9日對等關稅正式上路，台股再重挫千點，導致不少高股息ETF淪陷。

00940、00929...12檔月配高股息「9檔破發」沒好貨？懶錢包：成立太短是原罪

2023年00929掛牌上市，開啟了台灣股票型ETF月月配息的新時代，投資人每一個月都能領到現金股利，不間斷的現金流，被動收入感十足，很快就成了市場寵兒，畢竟熱愛高股息的台灣投資人，怎麼能抗拒這樣的吸引力呢？ 這樣的情緒搭配持續走揚的台股，使市場一片欣欣向榮，00940的推出，進一步引爆了瘋狂熱潮！ 但從去年下半年開始，台股走勢陷入震盪，年輕一輩的月月配高股息ETF成為重災區，下滑的配息、破發的股價、績效疲弱，市場出現逃難潮。

美債ETF持續破底該跑？小童「先看投資目的」：領債息應該現在加碼

債券市場腥風血雨，不斷破底！不只是美國地位一再被挑戰，降息時程一再不確定，連美元的不斷貶值都造成債券市場的匯損產生……到底債券後續應該怎麼看？要跑嗎？還是繼續加碼？

市值與高股息ETF績效揭曉！00905強彈13％、00961不怕配息賠價差

近年來，為了迎合小額投資人及追求投資靈活性的投資者需求，各家投信業者陸續推出多元化的ETF商品，主要聚焦於高股息及市值型ETF兩大類別。這些金融商品的特色可從配息頻率（如：半年配、季配息、月配息）以及

穆迪降評美債...債券ETF完蛋？專家3點分析：只降1、2級沒有實際影響

全球三大信評機構之一的穆迪（Moody’s）16日將美國債信評等從原來的Aaa降一級至Aa1，不過未來展望則從「負面」調整回「穩定」；穆迪透過新聞稿指出，此次下調是考量到成長逾十年的美國債務和利息支出，但相信讀者最擔心的是調降信用評等對持有債券ETF的衝擊是什麼？會有多大?今天團隊專題真對這件事情進行解說，詳細分析給大家聽其中的意義還有影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。