00918股災後強彈26.4％成績最佳！00919、00915、00713「死亡之組」績效揭曉

＊原文發文時間為5月18日

四月的股災震撼市場，尤其是4月7日台股單日大跌近2000點，創下史上最大跌幅；加上4月9日對等關稅正式上路，台股再重挫千點，導致不少高股息ETF淪陷。

但在5月台股強彈回升的背景下，部分ETF已成功回到災前水準，其中大華優利高填息30（00918）表現尤為突出。

根據Youtuber「棒棒」的投資分析，本次「高股息四檔死亡之組」00713、00915、00918、00919除息時間相近，成為本輪災後績效最適合比較的組合。

觀察四檔股價自4月低點的反彈情形，截至5月中，已有兩檔完全回到股災前水準，分別是00918與00919，而00918更以漲幅26.4%奪下績效冠軍。

四檔ETF災後反彈表現

00918

股災低點為17.85元，回升至22元以上，漲幅達26.4%，成功收復失土，也回到除息前股價。

若以過去一年計算，雖然高點買進者仍虧損13.6%，但加計配息總額3.12元後，已幾近打平，含息報酬率為-1.6%，是四檔中最優。

00919

從低點8.44元反彈至22.59元，漲幅23.6%，同樣已回到股災前價格，但尚未填回除息前高點。

若以一年高點買進計算，加計四次配息2.86元，含息報酬率為-5.2%。

00713

一度觸及跌停，雖然近期也已漲回52元開頭，年初至今回升約13%，但仍未完全填息，若以一年高點買入，帳面仍虧11.8%，含息報酬約-2%。

00915

目前股價回升至23.52元，漲幅約22%，已回到股災前水準，但離年初高點仍有距離。

過去一年高點買入至今虧損17%，即使加上2.79元配息，仍虧損7.1%。

分析亮點與後續觀察

根據棒棒觀察，00918除了短線反彈強勁、回春速度最快，也在除息後填息表現上勝過其他三檔，再度坐穩高股息ETF的領頭羊。反觀00915不僅績效落後，填息速度也墊底，令人擔憂續航力。

從波動度與績效交叉圖來看，00918報酬佳但波動大，屬於較積極型選擇；00919表現穩定、風險較低；00713則在波動控制上勝出。至於00939則以低波動、穩健收益的特質，成為未來觀察標的。

此外，從所有高股息ETF來看，目前23檔中僅有10檔回到股災前水準，00918在含息報酬率中再度奪冠，顯示其具備較強的回彈與填息能力。

投資建議與總結

雖然本輪股災後00918表現搶眼，但投資人仍應評估自身風險承受度。棒棒提醒，高績效ETF不代表永遠強勢，應觀察其續航力與長期表現；而所謂「抗跌型ETF」，在反彈階段表現往往平平，是否能真正成為核心配置，仍需長期追蹤。

對於依賴配息的投資人而言，死亡之組中的00713與00919仍為個人核心持股，但操作上建議「不定期分批進場」，分散風險、維持彈性。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。