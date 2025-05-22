00940、00929...12檔月配高股息「9檔破發」沒好貨？懶錢包：成立太短是原罪

＊影片時間5月12日。

2023年00929掛牌上市，開啟了台灣股票型ETF月月配息的新時代，投資人每一個月都能領到現金股利，不間斷的現金流，被動收入感十足，很快就成了市場寵兒，畢竟熱愛高股息的台灣投資人，怎麼能抗拒這樣的吸引力呢？

這樣的情緒搭配持續走揚的台股，使市場一片欣欣向榮，00940的推出，進一步引爆了瘋狂熱潮！

但從去年下半年開始，台股走勢陷入震盪，年輕一輩的月月配高股息ETF成為重災區，下滑的配息、破發的股價、績效疲弱，市場出現逃難潮。

月月配是不是真的表現不佳？要改買其他高股息ETF嗎？

每個月都能領錢，吸引力自然強大，市場業者也紛紛加入戰局，使月月配產品迅速擴展，老牌的00730、00900也選擇改制加入高股息ETF陣容。

數據顯示，目前有兩檔ETF規模達千億級，五檔屬於百億級，四檔股東人數超過十萬人，然而，這些數字的背後，卻反映出市場逐漸降溫的現象。

月月配高股息ETF似乎暫時過了巔峰期，從去年中開始下滑，下降的配息與股價，對人氣造成重大影響。

四個面向分析月月配ETF

1、市場人氣的變化

2024年上半年，台股持續走強，但到了下半年，市場氛圍開始轉變。

月月配高股息ETF數量多達十二檔，但最受歡迎的三檔ETF－00929、00939、00940規模與受益人數在去年六月底仍處於高點，但之後趨勢則持續向下。

00929雖是先上後下，但投資人持續跳車的情況仍然存在。

到了現在，逃難潮似乎仍未結束，幾乎每週都在縮水。

有些投資人認為這是因為外在環境不佳，去年台股的強勢主要是市值型ETF受惠，高股息ETF下半年表現掙扎，因此是非戰之罪。

雖然這樣的說法部分正確，但如果檢視人氣最高的三檔高股息ETF——0056、00878和00919，可以發現不論規模或受益人數，這十個月來仍維持明顯的成長，顯示出市場對某些高股息產品的偏好仍然存在。

2、下滑的配息

觀察過去十二次的配息記錄，從2024下半年起，幾乎所有月月配ETF都陸續調降現金股利。

年輕的月月配ETF受限於市場競爭，不得不提供高殖利率，如年化7%、8%、9%，甚至10%，然而，除非有資本利得挹注，單靠成分股本身的股息，很難長久維持這種高殖利率。

當市場快速上漲的狂歡結束，下調配息成為必然結果。若觀察較長時間的歷史記錄，高股息ETF的合理殖利率約落在4.5% 到6%之間。

近年台股進入黃金時代，優秀績效累積了不少資本利得，老牌ETF由於比年輕的月月配ETF更早上市，吃到了更多盛世紅利，累積了資本保障，因此降息壓力較低。

然而，這仍是遲早的問題，股市並非每天都能維持漲勢，00878今年也調降了配息，如果0056、00919跟進，市場並不會感到太過意外。

3、綠光罩頂的績效

比起配息高低，投資最重要的還是要看報酬率。

2024年度的月月配ETF淨值報酬率普遍處於劣勢，近一年表現不如市場整體高股息ETF，甚至集中在後段班，使得月月配ETF在市場上的形象受到嚴重打擊。

4、股價破發

除了資深的00730、00929、00934以外，其他9檔股價暫時都低於發行價格，也就是俗稱的「破發」。

下滑的配息、破發的股價、掙扎的績效，存股族就算不去比較報酬率，光是從收到的現金和回不去的價位，體感上就會覺得這些 ETF表現不佳，甚至留下「賺股息、賠價差」的負面印象。

月月配高股息ETF在報酬率的表現上，普遍處於高股息家族的後段班，以現階段來說，跳車改買其他表現相對較好、或是老牌紀錄較多的高股息ETF，也是一個合理的決定。

只是要強調，它們大多仍很年輕，半年、一年的成績還是短暫的，投資是長期的事，未來能不能谷底翻身，仍值得持續追蹤。

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