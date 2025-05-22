美債ETF持續破底該跑？小童「先看投資目的」：領債息應該現在加碼

債券市場腥風血雨，不斷破底！不只是美國地位一再被挑戰，降息時程一再不確定，連美元的不斷貶值都造成債券市場的匯損產生……到底債券後續應該怎麼看？要跑嗎？還是繼續加碼？

債券投資真的還安全嗎？

那到底為什麼這個曾經被稱為最安全的投資工具，卻在這波行情中表現得不盡人意呢？

第一、匯損變動過快

美元快速貶值，加上台幣快速升值，這都一次性地反映在這波的下殺當中。甚至不只是美債，包含一些美元計價的商品，多少也都受到了一點影響。

第二、非農就業數據仍高於預期

顯示目前的經濟比想像中的還要熱。但如果從高點觀察到現在，數據其實也在持續修正，所以應該解讀為只是表現高於預期而已。

況且很多時候，這種數據或基本面的資料，都是隨著價格的走勢而有不同解讀。如果今天價格上漲，市場就會偏多解釋；如果今天價格下跌，那就變成「利多出盡」等等說法。

因此，與其透過數據來觀察價格，不如最一開始就專注於價量的走勢。

降息確定嗎？還是只是時間問題？

關稅戰所引發的通膨再起，可能也是影響後續降息意願的一大關鍵。

但如果經濟已經開始走弱，再加上高通膨，很可能會演變成停滯性的通貨膨脹。如此經濟必然會受到巨大影響，而未來救市，也勢必要透過降息或擴張性政策才有機會。因此，降息只是時間早晚。

債券要買？還是要賣？

既然遲早都會降息，如果有配置需求，拉回反而是好買點。不過，這就會回到「買債券的目的到底是什麼」？

如果是為了領息，現在的拉回反而是要尋找轉強點勇敢佈局的時機。

如果是為了價差，其實早在四月初或4月8日就應該賣債轉股，而不是等到現在才想要賣。

但如果現在已經套牢，腳麻了跑不掉該怎麼辦？

這波的下殺，主要來自匯率的波動，而非債券商品的本質走壞。

既然不是本質走壞，其實拉回也不用太過擔心！尤其如果是領息為主的話，那真的要趁拉回買足需要的部位。而如果是價差的話，這會牽涉到的資金規劃。

此外，市場近期也炒作「美債到期危機」，但實際數據顯示，美債違約的機率幾乎為零。

因此，與其過度恐慌，不如專注做好資金分配與風險規劃，才能在操作上保有更多的靈活彈性。

結論：投資債券前，先確認自己的投資目標

為了領息，安心繼續持有，因為看的是長遠的5年、10年。

為了價差，這段時間的修正反而是成長茁壯的好機會，下次會更知道何時該賣、為什麼價格轉弱時要果斷出場。

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