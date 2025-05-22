美債被降評、台股跌？法人：長線正報酬機會高

美國主權信用評等再遭下調，穆迪近日將評等從Aaa降至Aa1，引發市場短線線波動。據歷史經驗，法人表示，美債降評雖然會造成市場情緒震盪，但對台股影響通常只是短期現象，六個月後、一年後的表現反而轉為正報酬。

回顧2023年8月1日，惠譽（Fitch）將美國信用評等從AAA下調至AA+：臺灣加權指數六個月後上漲約5.2%，一年後累積報酬約35%。

法人表示，台灣企業基本面穩健，具備強大抗震能力。即使面對國際信評事件，只要拉長時間來看，台股通常能夠回歸成長軌道。

尤其是台灣核心產業如半導體、電子製造、金融服務等，不僅在全球供應鏈中扮演關鍵角色，也具備穩定的獲利與資本支出能力。若想參與這些具競爭力的企業，法人建議可透過ETF等工具進行長線投資布局。

其中，聯邦台灣精彩50 ETF（009804）便是一檔具代表性的核心型ETF。009804納入台灣市值大、流動性佳的50檔企業，涵蓋電子、金融與傳產，成分股涵蓋度廣、代表性高。

同時，其「單一成分股不超過30%」的設計，也讓投資組合風險更為分散，有助於降低個股劇烈波動對整體報酬的衝擊。

法人指出，與其被短線市場消息牽著走，不如聚焦長期穩健的工具。像009804這樣的ETF，正是參與台股長線成長的理想選擇。

透過紀律投資與資產配置，即使在不確定環境中，仍能穩穩掌握台灣產業的長期潛能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。