快訊

日本白米、汽油漲翻天 東京免收4個月水費基本費盼人們「別省冷氣錢」

敵性證人爆殺傷力證詞？林洲民：柯文哲說「京華城一放手就差100億」

2以色列駐美職員遭槍擊身亡！美司法部長到場 槍手動機尚不明

美債被降評、台股跌？法人：長線正報酬機會高

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國主權信用評等再遭下調，穆迪近日將評等從Aaa降至Aa1，引發市場短線線波動。據歷史經驗，法人表示，美債降評雖然會造成市場情緒震盪，但對台股影響通常只是短期現象，六個月後、一年後的表現反而轉為正報酬。

回顧2023年8月1日，惠譽（Fitch）將美國信用評等從AAA下調至AA+：臺灣加權指數六個月後上漲約5.2%，一年後累積報酬約35%。

法人表示，台灣企業基本面穩健，具備強大抗震能力。即使面對國際信評事件，只要拉長時間來看，台股通常能夠回歸成長軌道。

尤其是台灣核心產業如半導體、電子製造、金融服務等，不僅在全球供應鏈中扮演關鍵角色，也具備穩定的獲利與資本支出能力。若想參與這些具競爭力的企業，法人建議可透過ETF等工具進行長線投資布局。

其中，聯邦台灣精彩50 ETF（009804）便是一檔具代表性的核心型ETF。009804納入台灣市值大、流動性佳的50檔企業，涵蓋電子、金融與傳產，成分股涵蓋度廣、代表性高。

同時，其「單一成分股不超過30%」的設計，也讓投資組合風險更為分散，有助於降低個股劇烈波動對整體報酬的衝擊。

法人指出，與其被短線市場消息牽著走，不如聚焦長期穩健的工具。像009804這樣的ETF，正是參與台股長線成長的理想選擇。

透過紀律投資與資產配置，即使在不確定環境中，仍能穩穩掌握台灣產業的長期潛能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 009804聯邦台精彩50

延伸閱讀

4月崩跌見真章 天價標下大谷棒球的交易員如何打敗台股大盤？

穆迪降評美債...債券ETF完蛋？專家3點分析：只降1、2級沒有實際影響

美債ETF「一跌再跌」…00679B又破底！網挺：郭哲榮說寧賣房也不停損

美債ETF只是「昂貴的衛生紙」？《富爸爸》開嗆：天大謊言傻瓜才信

相關新聞

美債ETF持續破底該跑？小童「先看投資目的」：領債息應該現在加碼

債券市場腥風血雨，不斷破底！不只是美國地位一再被挑戰，降息時程一再不確定，連美元的不斷貶值都造成債券市場的匯損產生……到底債券後續應該怎麼看？要跑嗎？還是繼續加碼？

市值與高股息ETF績效揭曉！00905強彈13％、00961不怕配息賠價差

近年來，為了迎合小額投資人及追求投資靈活性的投資者需求，各家投信業者陸續推出多元化的ETF商品，主要聚焦於高股息及市值型ETF兩大類別。這些金融商品的特色可從配息頻率（如：半年配、季配息、月配息）以及

穆迪降評美債...債券ETF完蛋？專家3點分析：只降1、2級沒有實際影響

全球三大信評機構之一的穆迪（Moody’s）16日將美國債信評等從原來的Aaa降一級至Aa1，不過未來展望則從「負面」調整回「穩定」；穆迪透過新聞稿指出，此次下調是考量到成長逾十年的美國債務和利息支出，但相信讀者最擔心的是調降信用評等對持有債券ETF的衝擊是什麼？會有多大?今天團隊專題真對這件事情進行解說，詳細分析給大家聽其中的意義還有影響。

美債ETF「一跌再跌」…00679B又破底！網挺：郭哲榮說寧賣房也不停損

台股狂飆，但債券市場卻愁雲慘霧。元大美債20年ETF（00679B）近日再度創下波段新低，引爆PTT股版債券投資人集體哀號。 00679B原被視為「穩定領息」的代名詞，不料從2022年以來一路下

輝達、黃仁勳火線話題！00983A瞄準AI創新股 1萬元就能布局下一個輝達

黃仁勳再掀AI旋風。中信00983A主打主動選股，聚焦AI、機器人等五大創新題材，中小型美股潛力股只要1萬元就能參與。

台股反彈賺錢是錯覺？他自嘲「被軋空手」嘆：好險有存00905

台股近期強勢反彈，不僅帶動整體市場氣氛，也在PTT股版掀起一波「空手焦慮」的熱烈討論。一名網友以「這波有多少人是被軋空手？」為題發文，坦言自己與身邊不少人錯失行情，眼睜睜看著大盤一路上漲，感到後悔未能及時上車，引起大量網友共鳴與熱烈留言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。