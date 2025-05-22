市值與高股息ETF績效揭曉！00905強彈13％、00961不怕配息賠價差

近年來，為了迎合小額投資人及追求投資靈活性的投資者需求，各家投信業者陸續推出多元化的ETF商品，主要聚焦於高股息及市值型ETF兩大類別。這些金融商品的特色可從配息頻率（如：半年配、季配息、月配息）以及投資主題（如：市值結合ESG永續概念、低碳環保、Smart Beta智慧選股因子）等面向進行區分，讓投資人能依據個人投資偏好及理財目標進行最適化的投資組合配置。

本文將針對市值型及高股息ETF的特性與近期表現，為投資人提供完整的市場概況分析與參考。

市值型ETF「追漲」黑馬：新型多因子ETF受青睞

投資市值型ETF投資人主要目的是追求長期穩健的資本增值，透過追蹤大型企業股票指數，分散投資風險。對於想要參與「追漲」，但不願承擔個股風險的投資人來說，市值型ETF提供了一個低成本、透明度高且易於管理的投資選擇。

近期台灣市場震盪，究竟哪檔市值型ETF較能「追漲」？

據統計，截至5月16日為期一個月的含息報酬率來看，FT臺灣Smart(00905)以13.4%拿下冠軍，且還是唯一一檔上市未到十年的市值型ETF。這項資訊不僅透露新一代的市值型ETF與第一代的市值型ETF(0050、006208)選股邏輯存在差異值得細部討論外，更顯示出在4月全球面臨關稅股災動盪期，新一代的市值型ETF具有抗跌的特性，就連老大哥0050跌落榜單排至第七名。

此外，觀察市場的市值型ETF趨勢，近期掀起10元市值型ETF的搶購潮，盤點小資族可以便宜入手，分別為00905、009803、009802，三檔雖是市值型ETF，但各自指數編製原則加入不同變化且成分股的檔數也不盡相同，最大差異就是皆不是「純市值」的ETF。

高股息ETF賺配息、也要關心價差！

2025年市值型ETF的定期定額人數已超越高股息ETF，然數據顯示去年高股息ETF受益人數約占整體ETF受益人數72%，先前介紹高股息ETF適合喜歡有固定現金流的投資人，投資有進有出會備感安全感，經常被作為適合槓桿理財的工具。

資料時間：截至20205.05.16. 資料來源：CMoney

年初以來，最受國人青睞的月配息、季配息的高股息ETF表現，最亮眼的無非是FT臺灣永續高息(00961)，市價報酬率1.4%奪下冠軍，且含息報酬率也有1.38％，不怕賺了配息、賠了價差。

後續2、3名依序為月配息的統一台灣高息動能（00939）、野村趨勢動能高息（00944），含息報酬率為1.15%、0.98%。不過需注意的是，市價漲幅雖優於台股大盤今年以來-5%，但仍有小幅價差。

隨著股是變換迅速，高股息ETF在正常情況下，確實能定期發股息，卻不代表錢會每次都依樣多，畢竟還要考慮殖利率的變動；同理，市值型ETF與大盤連動深，若想安穩地度過每一次的高潮迭起，建議股民在資產分配，不要全押在特定個股、ETF、債券等金融商品。

以投資ETF來說，明顯績效必須長期投資數年時間來看，若遇到股市下行階段，則時間還得拉到更長，考驗的是投資人的耐心與風險偏好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。