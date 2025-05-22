穆迪降評美債...債券ETF完蛋？專家3點分析：只降1、2級沒有實際影響

全球三大信評機構之一的穆迪（Moody’s）16日將美國債信評等從原來的Aaa降一級至Aa1，不過未來展望則從「負面」調整回「穩定」；穆迪透過新聞稿指出，此次下調是考量到成長逾十年的美國債務和利息支出，但相信讀者最擔心的是調降信用評等對持有債券ETF的衝擊是什麼？會有多大？

首先，在穆迪出手前，其實美債已經在過去遭到另外兩大信評機構標普與惠譽降評過，而穆迪是最後一個把美國從Aaa降到Aa1的信評機構。

而原因是因為「財政赤字愈滾愈大、利息支出快噬光稅收，且華府拿不出像樣的長期減赤藍圖」，再加上債務／GDP 與利息／收入指標已經明顯輸給其他AAA國家，所以穆迪給出了這樣的動作。

為何調降美債信評 對債券ETF有所衝擊?

那投資人一定會思考，債券被降評對債券ETF的衝擊是甚麼？會有多大影響？簡單來說，我們可以把它分成三點來看，溢酬、殖利率、基金調整。

評級調降如何影響債券價格？

1. 溢酬（risk premium）上移

當美國從Aaa→Aa1（Moody’s 2025年5月16日）或AAA→AA+（Fitch 2023年8月1日）被降一級，市場會要求更高的補償，導致殖利率立即上跳。

2. 價格與殖利率反向

債券價格下跌幅度約等於「殖利率變動 × Duration」。長天期債的 Duration 高，價格對利率的上漲表現的特別脆弱。

3. 指數基金的「被動賣壓」已大幅減少

自2011年S&P降評後，許多基金鬆綁了「只能買AAA」的條款，所以這次Moody’s 降一級，強制拋售量其實很有限；但價格仍會因交易情緒和利率調整而波動。

這樣來看，我們就可以知道，債券ETF為何會受到美債評級升降影響，因為最重要的是市場會有預期的心理影響價格，當美債殖利率越高，相對債券價格就會越低。

只是嚴格來說，在經歷了2011年標普降評美債、2023年惠譽降評美債，這次穆迪的降評是否也會帶來很劇烈得衝擊呢？（例如2011年股市回檔了10%以上）。

團隊認為機率不高，原因就如《經濟學人》指出的一樣：「從機制層面來看，這次降級對金融體系沒有實際影響。」

「首先，因為在銀行的風險加權中，《巴塞爾協議》標準化法（Standardised Approach）裡，只要還在AA-(Aa3) 以上，風險權數統統是0%，銀行買100億美元的美債，乘上0%就等於「零風險資產」；降一級、兩級，只要還沒掉到A檔以下，他的風險權重Risk-Weighted Assets (RWA) 就是0。」

那最重要的來了，如果說美債降評影響最深的可能是美債殖利率，美債殖利率對市場的影響又會有多深呢？

團隊這次統整了彭博和FRED資料庫中的同級事件來做比對，可以看到美債殖利率在0.05%-0.20%波動，市場的跌幅從-3%到-12%不等。

但也有出現過美債殖利率大跌（債券大漲）市場崩潰的時候，這裡的差異取決於市場討論的故事線是哪種而定。

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