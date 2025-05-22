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美債ETF「一跌再跌」…00679B又破底！網挺：郭哲榮說寧賣房也不停損

聯合新聞網／ 綜合報導
美債ETF跌跌不休，再度寫下波段新低，引發投資人熱議「到底還能跌到哪？」。（路透）
美債ETF跌跌不休，再度寫下波段新低，引發投資人熱議「到底還能跌到哪？」。（路透）

台股狂飆，但債券市場卻愁雲慘霧。元大美債20年ETF（00679B）近日再度創下波段新低，引爆PTT股版債券投資人集體哀號。

00679B原被視為「穩定領息」的代名詞，不料從2022年以來一路下滑，近一週更在台幣升值與美債殖利率攀升的雙重夾擊下再破底，許多散戶帳上虧損擴大至15%以上。

一名網友貼出00679B再創新低的圖表並發問：「怎麼會有商品只會一直跌？」更直言：「去年說大降息要來，美債還是一路南下。」

一派苦主無奈自嘲「我美債-15趴 ^^」、「帳上-18.5%，加碼也沒錢了」、「再跌就只能驗小孩DNA，看是不是我生的」、「哲哲說寧可賣房也不會停損，我只能信了」。

也有人選擇勇敢加碼「現在就等美國經濟衰退，美債才有機會上漲」、「今天買的人已經贏過所有買過的人了，穩惹」、「跌就加碼，套著配也舒服」。

反諷與批評聲音也不少「龐氏騙局怎麼可能漲」、「債蛙心中的劇本是股跌債漲，現實是股債同跌」、「00679B跟反一一樣，是拿來避險的？結果避到地底」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

避險 經濟衰退 破底 債蛙 債券ETF 00679B元大美債20年

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