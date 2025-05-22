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持股美科技巨頭 ETF 夯

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
持股美科技巨頭ETF夯。路透
持股美科技巨頭ETF夯。路透

美國科技巨頭Alphabet旗下Google，在2025年的I/O開發者大會發表多項重大AI升級計畫，吸聚市場目光。截至5月19日為止，台股市場上持有Alphabet的股票型ETF，總計有16檔，持股超過5%者有八檔，又以凱基全球菁英55（00926）持股權重達11.8%布局最深，在熱度帶動下績效表現亮眼。

凱基全球菁英55（00926）ETF研究團隊表示，對等關稅宣布後美股歷經一波修正，科技七巨頭大幅回調後，綜合未來24個月企業獲利預估評比，評價已不算貴；如今關稅最大影響已過，美股就業市場穩健，S&P 500本益比目前在20倍左右，美股評價回到相對合理區間，美股重獲市場資金青睞。

但在美國經濟成長放緩、各產業獲利表現出現分化的情況下，年初以來市場高度集中七巨頭的態勢出現變化，產業表現將持續加速輪動。

研究團隊指出，00926在3月中換股過後，前十大成分股名單並未變動，布局最多的兩大產業仍是科技與通訊，不過受惠選股機制設計，會在11大產業中各挑選五檔產業菁英布局，穩健布局各大產業，在產業加速輪動市況中，有助分散風險、掌握產業成長契機；且設計順勢加碼強勢產業、減碼弱勢產業，搭配每季動態調整產業權重，可望提升強勢產業的上漲效益。

統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一表示，美國陸續與各國達成貿易協議，加上中美關係緩和，緩解股市不安情緒，市場投資氣氛好轉。

目前美股企業財報公布已接近尾聲，以科技巨頭來說，第一季財報皆有不錯表現，且未來將持續對AI領域保持高水準投入，加速AI應用落地，有利科技股後市。惟須留意川普政策反覆，可能使股市短線持續震盪。除了關稅政策以外，建議投資人持續關注美國經濟數據及聯準會貨幣政策走向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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