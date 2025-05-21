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三類ETF 穩健投資選擇

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台經院院長張建一表示，美國總統川普不按牌理出牌，使全球市場面臨諸多不確定性，金融投資難度大幅提高，建議投資人考量選擇市值型ETF，而近期推出的主動式ETF與多資產ETF，也可滿足風險分散與資產配置需求，是動盪金融環境下，降低投資人恐懼的穩健投資選擇。

張建一在證券交易所官網的觀點頁發表《不確定年代下的理性投資策略》一文，針對川普關稅帶給全球市場的不確定性，他認為，川普發動關稅戰有四大主要核心目標，包括解決長期的貿易逆差問題、美債問題、美國財政赤字問題，以及美國製造業回流。

同時，對中國長年不公平貿易、第三地洗產地規避關稅、未兌現WTO開放及改革市場承諾，進行全球圍堵中國的政經戰略，投資人須多花時間瞭解美國政策大方向，做為自己投資決策的未來方向。

除關稅對於投資人信心影響，5月初新台幣猛烈升值，除有外匯禿鷹的蓄意炒作，部分也因市場醞釀一小段時間新台幣將大幅升值至13.3元的謠言，以致美債一度崩跌，導致股債雙殺。

張健一說，在不確定的年代中，投資人很容易無所適從，市場任何未經證實的資訊均可能影響投資人的心態，進而影響投資決策；但往往事後來看，當下所作的決策不只錯誤，甚至對自已資產產生重大傷害，頗有悔不當初的無奈。

他提醒投資人，值此各種消息滿天飛的階段，投資人宜保持「停、辨、緩」三原則。在收到市場各式消息後，第一個動作是先要停止衝動性的立即決策；第二個動作是先辨別資訊來源及其正確性，除媒體報導外，也應以長期具公信力的專家觀點做多方確認，若涉及政府機構決策，待官方正式公告為宜。

第三應放緩投資步調，不論投資個股或是期貨，在這個不確定投資年代，投資人勿過度融資陷入斷頭風險，導致慘賠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 美國

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