台股反彈賺錢是錯覺？他自嘲「被軋空手」嘆：好險有存00905

台股近期強勢反彈，不僅帶動整體市場氣氛，也在PTT股版掀起一波「空手焦慮」的熱烈討論。一名網友以「這波有多少人是被軋空手？」為題發文，坦言自己與身邊不少人錯失行情，眼睜睜看著大盤一路上漲，感到後悔未能及時上車，引起大量網友共鳴與熱烈留言。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，帶動台北國際電腦展及AI題材升溫，台股21日收漲277.88點；外資買超新台幣302.32億元，加碼中信金7.4萬張，高居第1，聯電5.2萬張居次。

一名網友在PTT發文分享道，雖然網路上常看到一片獲利的喜訊，但現實中許多人因擔憂市場風險過高選擇觀望，最終眼睜睜看著台積電等權值股漲回高點，自己則「被軋在空手狀態」。他自我安慰至少還有定期定額持有的00905 ETF「幫忙回一點血」，感慨市值型ETF的抗震效果在這波行情中顯現。

這篇發文引起大量網友迴響，有人自嘲「我滿手反一被套牢，慘...」、「抱上又抱下，一毛沒賺還在等解套」，也有人自信喊話「現在滿手，準備賺到該跑了！」、「從前陣子-40%拉回-20%，算賺了」，展現台股波動下不同投資人處境。

部分網友認為原PO的說法「太小看市場參與者」，回應「空手根本贏一堆人」、「跌的時候不加碼，漲的時候不敢追，這樣怎麼賺？」也有人對市場未來抱持保留，表示「這波回來太快，還是會怕再跌下去」、「六月說不定要修正個1000點以上」。

也有網友直指近來的上漲讓技術分析派與空單族群措手不及，「我身邊砍在阿呆谷的都是技術派」、「空單還不知道還在不在」，甚至戲稱「四月還羨慕空手，五月就變空手道」，將空手族的處境以幽默方式調侃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。