快訊

葉丙成涉性平洩密 她提4疑點：犯法後才用「老師的善意」粉飾太平？

「拿交通罰單換肉盤」遭炎上！連鎖火鍋急道歉：無意觸動社會敏感神經

泰山經營權之爭爆炒股、買7千萬名畫 前董座800萬交保

台股反彈賺錢是錯覺？他自嘲「被軋空手」嘆：好險有存00905

聯合新聞網／ 綜合報導
台股21日收漲。記者林澔一／攝影
台股21日收漲。記者林澔一／攝影

台股近期強勢反彈，不僅帶動整體市場氣氛，也在PTT股版掀起一波「空手焦慮」的熱烈討論。一名網友以「這波有多少人是被軋空手？」為題發文，坦言自己與身邊不少人錯失行情，眼睜睜看著大盤一路上漲，感到後悔未能及時上車，引起大量網友共鳴與熱烈留言。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，帶動台北國際電腦展及AI題材升溫，台股21日收漲277.88點；外資買超新台幣302.32億元，加碼中信金7.4萬張，高居第1，聯電5.2萬張居次。

一名網友在PTT發文分享道，雖然網路上常看到一片獲利的喜訊，但現實中許多人因擔憂市場風險過高選擇觀望，最終眼睜睜看著台積電等權值股漲回高點，自己則「被軋在空手狀態」。他自我安慰至少還有定期定額持有的00905 ETF「幫忙回一點血」，感慨市值型ETF的抗震效果在這波行情中顯現。

這篇發文引起大量網友迴響，有人自嘲「我滿手反一被套牢，慘...」、「抱上又抱下，一毛沒賺還在等解套」，也有人自信喊話「現在滿手，準備賺到該跑了！」、「從前陣子-40%拉回-20%，算賺了」，展現台股波動下不同投資人處境。

部分網友認為原PO的說法「太小看市場參與者」，回應「空手根本贏一堆人」、「跌的時候不加碼，漲的時候不敢追，這樣怎麼賺？」也有人對市場未來抱持保留，表示「這波回來太快，還是會怕再跌下去」、「六月說不定要修正個1000點以上」。

也有網友直指近來的上漲讓技術分析派與空單族群措手不及，「我身邊砍在阿呆谷的都是技術派」、「空單還不知道還在不在」，甚至戲稱「四月還羨慕空手，五月就變空手道」，將空手族的處境以幽默方式調侃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 外資 台股 台積電 台幣 PTT ETF 00905FT臺灣Smart

延伸閱讀

「印鈔還債才更危險」美債末日還沒真正到來？網：套著配 可憐哪

00918上市以來績效贏了0056約20％ 不敗教主：換成00713也可以

00919預估配息0.72元持平綽綽有餘？存股哥：機率應該是相當大

股災反彈…季配息僅00918贏過大盤！投資者日記：00940終於逆轉

相關新聞

台股反彈賺錢是錯覺？他自嘲「被軋空手」嘆：好險有存00905

台股近期強勢反彈，不僅帶動整體市場氣氛，也在PTT股版掀起一波「空手焦慮」的熱烈討論。一名網友以「這波有多少人是被軋空手？」為題發文，坦言自己與身邊不少人錯失行情，眼睜睜看著大盤一路上漲，感到後悔未能及時上車，引起大量網友共鳴與熱烈留言。

輝達、黃仁勳火線話題！00983A瞄準AI創新股 1萬元就能布局下一個輝達

黃仁勳再掀AI旋風。中信00983A主打主動選股，聚焦AI、機器人等五大創新題材，中小型美股潛力股只要1萬元就能參與。

凱基優選30 績效正點

凱基優選30（00938）周漲3%。隨市場已陸續反應美國對等關稅的衝擊，美國與各國貿易代表持續談判，加上台灣企業在生產鏈...

持股美科技巨頭 ETF 夯

美國科技巨頭Alphabet旗下Google，在2025年的I/O開發者大會發表多項重大AI升級計畫，吸聚市場目光。截至...

三類ETF 穩健投資選擇

台經院院長張建一表示，美國總統川普不按牌理出牌，使全球市場面臨諸多不確定性，金融投資難度大幅提高，建議投資人考量選擇市值...

營業員扛不住1／ETF責任額太沉重 拜託老客人幫忙 川普一句話馬上虧300萬

「今年2月，一家投信一檔ETF剛募集，我們分公司幾乎沒人賣得動，我一一拜託老客戶，有個阿姨幫忙買了1,500萬元，發行價10元，結果掛牌後一路破發，之後還遇上川普亂放話，殺到7.8元。阿姨的1,500萬元，馬上少了300萬元。」一位券商資深營業員親吐最近的遭遇。．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。