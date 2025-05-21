輝達領軍AI擴散潮！00830一個月狂漲18.7％ 奪同類型ETF王座

美股利多出盡？昨(20)日美股震盪走低，大型科技股領漲動能減弱，由於各家企業財報已陸續公布，市場逐漸消化，也讓投資人擔憂美股前景。但特斯拉執行長馬斯克在昨日宣布特斯拉與新成立的AI新創公司xAI將從輝達和超微採購更多晶片，並且xAI已經在田納西州的Colossus工廠將安裝20萬顆繪圖處理器（GPU），是目前世界上最強大的AI訓練叢集。馬斯克也直言，晶片就是AI發展的核心，法人認為美科技股指標的美國費半指數仍有上行潛力。

ETF專家表示，美股單日收黑受到政策面的影響較大，川普提出的減稅法案持續在眾議院面臨挑戰，川普未能說服共和黨放棄「州與地方稅額抵扣上限」(SALT)條款的反對立場，使原定於陣亡將士紀念日連假前完成立法的目標落空，由於該法案可能會使聯邦政府36.2兆美元的債務增加3兆至5兆美元，通過與否也牽動美國的敏感神經。

專家也補充，從企業基本面來看，AI科技股的發展仍如日中天，尤其是輝達持續突破自我，在AI為王的時代背景下坐穩產業龍頭的地位，未來至少5-10年都是AI的重要發展階段，投資人需要的只是準備足夠的現金，在股市震盪時挑選好的標的入市，分批買進累積單位數，讓AI股替自己賺錢。

投資達人則提醒，在台灣也可以投資美國AI成長行情，不需要麻煩的複委託手續，善用國內投信業者發行的海外型ETF就可將科技龍頭打包，布局更全面、勝算也更大，同時也能降低單一個股的風險。觀察近一個月科技型ETF報酬率，國泰費城半導體(00830)以18.72%的報酬穩坐同類型ETF第一，其次是兆豐洲際半導體(00911)報酬率達17.72%、國泰智能電動車(00911) 16.50%。

00830基金經理人李翰林表示，科技龍頭輝達在上周宣布未來五年在中東地區將投入100億美元打造AI基礎措施，為輝達全球布局再添助力；加上黃仁勳在此次COMPUTEX上端出大菜，NVLink Fusion，能讓輝達以外的CPU和GPU，得以透過NVLink與輝達系統整合來使用，簡單來說，就是輝達擴展了其生態系，將所有人綁在同一艘船上，成為規則的制定者！00830第一大成分股輝達持股權重達12.69%，在AI 擴散規則解禁下有機會吃到更多紅利，另有重點成分股如博通、台積電、AMD 也同樣佔據半導體產業的核心地位，具備長期投資價值。

近一個月科技型ETF報酬率排名

資料來源：CMoney，2025/05/21。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。