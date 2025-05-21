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股災反彈…季配息僅00918贏過大盤！投資者日記：00940終於逆轉

聯合新聞網／ 投資者日記
月配息ETF在此次股災後反彈力道強，00940終於逆轉跑贏大盤。記者林澔一／攝影
月配息ETF在此次股災後反彈力道強，00940終於逆轉跑贏大盤。記者林澔一／攝影

加權指數自4/9落底以來，一個多月反彈了4400多點，本版也統計主流高股息ETF，從4月9日至5月21日收盤價及還原配息後績效表現，歸納出以下幾點：

1.漲贏大盤多是月配息ETF，可以說是一吐怨氣，尤其是00940終於跑贏大盤沒有鄉民吐槽得哪麼不堪，而季配息ETF只有00918贏過大盤。

2.在四月崩盤時跌得比大盤少的ETF（00713、00731、00878、00944、00939），一個月內反彈過程績效全都落在後段班。還是應句老話：市場崩盤時抗跌的ETF，市場反彈時也會抗漲。

3.最老牌的0056，無論市場下跌時(4/2-4/9)，還是市場上漲時(4/9-5/21)，績效都輸給大盤，長期就是無法贏過市值型ETF。

4.標榜投資科技股的ETF(00929、00943、00946)，只有00943反彈贏過大盤。科技股本來就是要靠保留盈餘再投資求成長的產業，與高股息策略本身就是矛盾的組合。

沒有完美的ETF，只有最適合自己投資習慣的ETF。

◎本文內容已獲 投資者日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00946群益科技高息成長 00944野村台灣趨勢動能高股息 00943兆豐台灣電子成長高息等權重 00940元大臺灣價值高息 00939統一台灣高息動能 00929復華台灣科技優息ETF 00918大華優利高填息30 ETF 00878國泰永續高股息 00731FH富時高息低波 00713元大台灣高息低波

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