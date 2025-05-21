台股最強反彈王是誰？知美揭密00905：打敗0050、006208的新市值型ETF

四月初台股歷經重挫，逾千檔個股跌停，令投資人心驚膽跳。不過正當市場逐步回穩，YouTube理財頻道《知美》創作者指出，短短一個月內，表現最亮眼的並非大家熟悉的0050或006208，而是由富蘭克林發行的第三代市值型ETF...FT臺灣Smart（00905）。

根據影片整理，2025年4月9日至5月初，00905的含息總報酬率達21.02%，優於同期間大盤表現，更勝0050（18.06%）與006208（18.16%），成為台股市值型ETF反彈力道最強的選擇。

Smart多因子成關鍵 112檔成分股打造分散優勢

00905之所以表現突出，與其「Smart多因子」選股邏輯息息相關。不同於傳統市值ETF僅依市值規模篩選個股，00905除納入市值佔比超過1%的成分股外，還進一步結合基本面、股價動能與營收動能，打造全方位的選股機制。

目前00905擁有多達112檔成分股，相較於0050的50檔、00922與00923的50檔，具有更高的風險分散能力。

雖然三檔ETF皆有台積電作為最大權重股，00905成分股配置相對分散，不僅抗震能力強，也具備行情回升時的反彈爆發力。

ETF該怎麼選？知美：糾結0050還是006208 不如瞄準真正會漲的

《知美》也提醒投資人，與其反覆糾結0050與006208間微幅差異，不如將焦點放在「績效真的會漲」的ETF上。

根據本次盤勢觀察，第三代市值型ETF中，00905因選股策略涵蓋面廣且動能選股優勢明顯，反彈期間表現優於同類產品。

對於重視配息的投資人，00905採季配息制度，每年分配四次，亦提供穩定的現金流規劃選擇。

市場震盪下的選擇 重新審視ETF結構成關鍵

2025年台股震盪劇烈，不少投資人發現自己持有的ETF抗跌力不足，反彈速度也落後市場。知美提醒，投資人可趁此機會重新審視所持商品結構，了解其選股邏輯與適配性，避免未來類似風險再次來襲時措手不及。

00905正是一檔結合市值、基本面與動能因子的ETF代表作，適合看重長期抗震與反彈能力的投資人納入觀察名單。

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