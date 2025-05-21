快訊

三峽車禍9人仍住院 重傷女童掉了魂…家屬回現場喊「寶貝別害怕」

昨動第二次手術…三峽車禍肇事翁仍躺加護病房 傳好轉現況曝光

涉性平案洩密送教部性平會調查 葉丙成：道歉並撤文、靜待調查結果

聽新聞
0:00 / 0:00

台股最強反彈王是誰？知美揭密00905：打敗0050、006208的新市值型ETF

聯合新聞網／ 知美Jimmy
00905短短一個月含息報酬率達 21.02%，擊敗0050與006208。中央社
00905短短一個月含息報酬率達 21.02%，擊敗0050與006208。中央社

四月初台股歷經重挫，逾千檔個股跌停，令投資人心驚膽跳。不過正當市場逐步回穩，YouTube理財頻道《知美》創作者指出，短短一個月內，表現最亮眼的並非大家熟悉的0050或006208，而是由富蘭克林發行的第三代市值型ETF...FT臺灣Smart（00905）。

根據影片整理，2025年4月9日至5月初，00905的含息總報酬率達21.02%，優於同期間大盤表現，更勝0050（18.06%）與006208（18.16%），成為台股市值型ETF反彈力道最強的選擇

Smart多因子成關鍵 112檔成分股打造分散優勢

00905之所以表現突出，與其「Smart多因子」選股邏輯息息相關。不同於傳統市值ETF僅依市值規模篩選個股，00905除納入市值佔比超過1%的成分股外，還進一步結合基本面、股價動能與營收動能，打造全方位的選股機制。

目前00905擁有多達112檔成分股，相較於0050的50檔、00922與00923的50檔，具有更高的風險分散能力。

雖然三檔ETF皆有台積電作為最大權重股，00905成分股配置相對分散，不僅抗震能力強，也具備行情回升時的反彈爆發力。

ETF該怎麼選？知美：糾結0050還是006208 不如瞄準真正會漲的

《知美》也提醒投資人，與其反覆糾結0050與006208間微幅差異，不如將焦點放在「績效真的會漲」的ETF上。

根據本次盤勢觀察，第三代市值型ETF中，00905因選股策略涵蓋面廣且動能選股優勢明顯，反彈期間表現優於同類產品。

對於重視配息的投資人，00905採季配息制度，每年分配四次，亦提供穩定的現金流規劃選擇。

市場震盪下的選擇 重新審視ETF結構成關鍵

2025年台股震盪劇烈，不少投資人發現自己持有的ETF抗跌力不足，反彈速度也落後市場。知美提醒，投資人可趁此機會重新審視所持商品結構，了解其選股邏輯與適配性，避免未來類似風險再次來襲時措手不及。

00905正是一檔結合市值、基本面與動能因子的ETF代表作，適合看重長期抗震與反彈能力的投資人納入觀察名單。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 季配息 00923群益台灣ESG低碳50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00905FT臺灣Smart 006208富邦台50 0050元大台灣50

知美Jimmy

追蹤

延伸閱讀

高股息掃貨萬海、陽明！他擔心「00940慘劇重演」 網看1徵兆：出貨時間到

從不推薦…債券ETF一場空？直雲：利差沒賺到、匯損先爆！

00878這「兩種人」適合存！葉芷娟：不要定期定額…分享三招買法更聰明！

00919預估配息0.72元持平綽綽有餘？存股哥：機率應該是相當大

相關新聞

輝達領軍AI擴散潮！00830一個月狂漲18.7％ 奪同類型ETF王座

美股利多出盡？昨(20)日美股震盪走低，大型科技股領漲動能減弱，由於各家企業財報已陸續公布，市場逐漸消化，也讓投資人擔憂美股前景。但特斯拉執行長馬斯克在昨日宣布特斯拉與新成立的AI新創公司xAI將從輝

股災反彈…季配息僅00918贏過大盤！投資者日記：00940終於逆轉

加權指數自4/9落底以來，一個多月反彈了4400多點，本版也統計主流高股息ETF，從4月9日至5月21日收盤價及還原配息後績效表現，歸納出以下幾點： 1.漲贏大盤多是月配息ETF，可以說是一吐怨氣，

台股最強反彈王是誰？知美揭密00905：打敗0050、006208的新市值型ETF

四月初台股歷經重挫，逾千檔個股跌停，令投資人心驚膽跳。不過正當市場逐步回穩，YouTube理財頻道《知美》創作者指出，短短一個月內，表現最亮眼的並非大家熟悉的0050或006208，而是由富蘭克林發行

00983A攜手ARK搭009800全打美股成長題材！首檔海外主動ETF「一萬元就能參與」

四月台股遭遇重挫，逾千檔個股跌停讓投資人措手不及。正當市場一片低迷，YouTube頻道《投資嗨什麼》的財經雪倫與股魚老師則提醒，危機正是轉機，疫情時期的經驗也再度印證了：「行情總在絕望中誕生。」

00918上市以來績效贏了0056約20％ 不敗教主：換成00713也可以

下午演講時，一位小姐問到說他爸爸年近70了，有一筆錢要投資，是要將股利都領回過生活，還是持續滾進去。這是一個好問題 如果爸爸的錢很多，我的建議是放一些在子女那裡，不然將來要繳很多的遺產稅。當然錢放在

今年高股息ETF賺入息收、賠光價差？00961報酬率逆勢亮眼 卡位首次配息

全球股市在川普利空鈍化後，展開大幅反彈，台股連四周上漲，上周更跳空勁揚4.44％或928點、收在21,843點，而指數進入高檔密集套牢區後解套賣壓湧現，19日開低盤中跌近200點、回測5日線多頭堡壘，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。