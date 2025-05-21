布朗兄弟哈里曼銀行年度大中華區 ETF 投資者調查：增速持續領先全球

2025年，指數股票型基金(ETF)在大中華區繼續保持增長勢頭。2024年亞太地區創下3,470億美元的資金淨流入紀錄，其中，大中華區占比達71%。全球領先的ETF託管人和行政管理人布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)進行第八屆年度大中華區ETF投資者調查，結果顯示，在市場劇烈波動時期，投資者對具備下檔保護功能的ETF（如緩衝型ETF）需求顯著上升。同時，區內資產配置者對主動型ETF的需求也日益增加。

年度大中華區ETF投資者調查是BBH全球ETF投資者調查的一環，代表著來自中國大陸、香港和台灣100名ETF機構投資者的意見，其中53%的受訪者管理超過10億美元資產，而在這些受訪者當中，29%在其投資組合中有50%以上的資產投資於ETF（全球比例為24%）。

「大中華區ETF市場的超常規增長彰顯了該市場的強勁實力與深度。隨著區域ETF市場日趨發展成熟，投資者正持續加大ETF配置力度。雖然本地ETF發行人在大中華區占據主導地位，但國際ETF發行人也具發展機遇。要在大中華區取得成功，國際ETF發行人需深入了解本地市場的特點。」BBH的亞洲區ETF服務總監Chris Pigott表示。

主要發現：

大中華區——引領亞太區ETF整體增長

• 大中華區 ETF 超常規增長，超越全球水準：台灣和香港對 ETF 的需求尤為突出，過去五年兩地 ETF 投資者分別有 27%和 23%的 ETF 配置增幅超過 25%。

• 主動型 ETF 日益受到青睞：所有受訪者均計劃在未來 12 個月內增加對主動型 ETF 的配置，香港和台灣均有 40%的投資者計劃將主動型 ETF 持倉規模增加 25%以上。

• 資金調整以增加主動型 ETF 的配置：22%的 ETF 投資者表示將減少對指數型 ETF 的配置，其次是主動管理型共同基金(19%)和主動管理型獨立帳戶(SMA) (15%)。

• 配置 ETF 的原因: 35%的 ETF 投資者尋求透過核心配置實現長期投資組合增長。32%則著眼於市場中的戰術性、利基或特定產業配置，以提升投資組合表現。20%的投資者著重於風險管理、波動控管及下檔保護。僅 13%是為了獲取股息收益。

• 確定收益 ETF 領先：29%的大中華區投資者計劃在未來 12 個月內投資於確定收益型（或緩衝型）ETF，中國大陸的這一比例上升至 34%。27%計劃投資於固定收益。

• 加密貨幣 ETF 關注度提升：26%的投資者計劃在 2025 年購買加密貨幣主題 ETF，其中台灣(40%)和香港(23%)需求最高。

中國大陸——投資者對增加ETF配置持積極態度

• 對離岸資產的需求依然強勁，2024年2中國大陸投資者通過南向通淨買入香港上市ETF。

• 對於計劃在未來 12 個月內購買在香港交易所上市的 ETF 的中國大陸投資者來說，他們最感興趣的是緩衝型 ETF(34%)和 ESG 產品(20%)。

• 40%的投資者計劃通過調整其他 ETF 的資金來增加新 ETF 配置。

香港市場——稅務效率已成為投資者評估持有成本日益重要的考量因素

• 香港是亞洲多元化程度最高的 ETF 市場之一，資金流動受到本地監管機構和交易所產品創新的推動。

• 雖然固定收益需求普遍上升，但香港尤為顯著，34%的配置者計劃投資該策略。

• 34%的投資者預計「美股七雄」的強勢表現將持續（高於大中華區整體的26%水平）。

• 稅務效率是香港 ETF 投資者最重要的考量因素(26%)。

台灣——全球增長最快的ETF市場之一，主動型ETF的推出為資產管理機構創造機遇

• 23%的 ETF 投資者正在減持主動型共同基金以增加 ETF 配置。

• 市場對主動型 ETF 的推出需求旺盛，37%和 27%的投資者計劃分別配置股票型和主動型流動另類 ETF。

• 結構性產品——特別是擔保貸款憑證(CLO)——似乎頗受青睞，23%的配置者計劃在2025年布局該類資產。

• 台灣在加密貨幣領域領先，40%的ETF投資者計劃在2025年購買加密貨幣主題ETF。

• 大中華區 ETF 投資者對人工智能(AI)板塊持樂觀態度——31%的配置者認為這將成為2025年的主要投資趨勢。在台灣，這一比例高達60%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。