輝達、黃仁勳火線話題！00983A瞄準AI創新股 1萬元就能布局下一個輝達

四月台股重挫，超過千檔股票跌停，市場哀鴻遍野。在這樣的氛圍中，YouTube頻道《投資嗨什麼》的主持人財經雪倫與股魚老師提醒觀眾：「行情總在絕望中誕生」。節目中，他們也介紹一檔由中信投信與美國ARK Invest合作的全新產品中國信託ARK創新主動式ETF（00983A），為台灣首檔由海外機構參與管理的美股主動式ETF。

00983A聚焦顛覆性創新 主動出擊中小型股潛力

根據股魚老師說明，00983A與傳統的美股ETF最大不同之處，在於它專注投資五大顛覆性創新領域：人工智慧（AI）、區塊鏈、能源儲存、機器人與基因定序，並由ARK團隊親自挑選標的，鎖定具備長期成長潛力的中小型企業。

這些創新企業往往在規模尚小時，就已展現突破性的技術與商業模式。過去像NVIDIA、特斯拉、Coinbase等，都曾是ARK早期佈局的潛力股。00983A便是延續這樣的策略，提前卡位新一輪可能改變世界的公司。

與009800互補 補齊成長型ETF的最後一塊拼圖

目前國內的美股ETF多半集中於S&P500或NASDAQ等大型科技股，例如中信投信旗下的009800即為NASDAQ指數ETF，主要投資於超大型科技股如蘋果、微軟等。相比之下，00983A則將資金配置擴大到中小型創新公司，形成兩檔產品「大＋小」的互補組合。

根據節目分享，若將009800與00983A納入同一投資組合中，投資人便能全面掌握美股不同市值層級與產業題材的成長動能。尤其在美國潛在進入降息循環、中小型股有望接棒輪動之際，00983A的角色更顯關鍵。

掌握前緣創新 長期投資更有感

節目中也提到，00983A不走短線炒作路線，而是強調「長期中持有、卡位早期創新」。這些中小型股多數仍處於發展階段，但一旦突破，股價成長幅度往往可觀。雖然此類投資波動較高，但也正是主動操作能發揮價值的時機。

00983A預計於2025年6月2日至6月5日展開募集，採年配息機制，最低申購門檻為新台幣1萬元。對於願意承擔較高波動，並期待中長線報酬的投資人而言，這是一檔值得關注的新選擇。

市面上強調「科技」、「美股」、「創新」的ETF不少，但真正涵蓋中小型創新股，並由專業團隊主動選股的產品仍屬少數。00983A不僅是台灣市場首檔由ARK參與管理的主動ETF，更可能成為補齊美股投資拼圖的關鍵一塊。若搭配穩健型大型股ETF如009800配置，將有機會兼顧穩定與爆發，創造未來投資新格局。

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