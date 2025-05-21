00983A攜手ARK搭009800全打美股成長題材！首檔海外主動ETF「一萬元就能參與」

四月台股遭遇重挫，逾千檔個股跌停讓投資人措手不及。正當市場一片低迷，YouTube頻道《投資嗨什麼》的財經雪倫與股魚老師則提醒，危機正是轉機，疫情時期的經驗也再度印證了：「行情總在絕望中誕生。」

節目中介紹了一檔新商品：中信投信即將於6月初發行的00983A。這是台灣首檔由海外機構 ARK Invest（木頭姐 Cathie Wood） 參與操盤的美股主動式ETF，專注五大顛覆性創新領域：人工智慧（AI）、區塊鏈、能源儲存、機器人與基因定序，目標在動盪市況中提前卡位未來高潛力企業。

主動選股對抗系統風險 00983A主打「先行者紅利」

與被動式ETF只能隨市場波動不同，00983A最大特色為「主動選股」。由專業經理人操盤，00983A得以在市場下跌時靈活調整持股，避開下行風險，並搶先布局可能顛覆未來的創新企業。

產品設計以中小型潛力股為核心，約三成資產將投入尚未被主流市場廣泛發掘的創新企業。例如早期的NVIDIA、Tesla或Coinbase，當時都屬於相對規模小、卻擁有強大技術與商業潛力的公司。ARK長期投資這類公司，成功累積龐大報酬，也凸顯主動式操作在成長初期的關鍵角色。

補齊台灣ETF市場的中小型美股空缺

目前國內發行的美股ETF多半集中於大型科技股，例如追蹤NASDAQ 100或S&P500指數的產品，而00983A的出現，正補上「中小型創新股」這塊缺口。

股魚老師在節目中指出，根據羅素2500等指數預測，中小型股自2025年起將迎來獲利高速成長期，此時提前佈局，正可掌握結構性輪動的投資機會。

可與009800搭配 一網打盡美股成長軸線

值得注意的是，中信投信旗下已有另一檔美股ETF「009800」，追蹤NASDAQ 100指數，涵蓋Apple、Meta、Microsoft等巨頭。

若009800代表大型科技股成長主軸，00983A則是中小型創新股的「先鋒隊」，兩檔合併配置，有望打造「全方位美股成長組合」。

年配息＋入手門檻低 1萬元可參與全球創新

00983A採年配息設計，且入手門檻親民，每單位面額為新台幣10元，等於只要1萬元即可參與全球創新投資。預計募集時間為6月2日至6月5日，發行單位為中信投信。

對於追求成長紅利、又看好AI與創新題材的投資人而言，00983A不僅補齊市場商品空缺，也為中長期配置帶來更多策略彈性。

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