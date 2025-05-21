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00918上市以來績效贏了0056約20％ 不敗教主：換成00713也可以

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

下午演講時，一位小姐問到說他爸爸年近70了，有一筆錢要投資，是要將股利都領回過生活，還是持續滾進去。這是一個好問題

如果爸爸的錢很多，我的建議是放一些在子女那裡，不然將來要繳很多的遺產稅。當然錢放在小孩那裏，老人家也不一定會安心，這個只能自己家裡面喬好，不然將來只是爽到國稅局。

接著小姐說幫爸爸投資00918跟0056，可以嗎？00918是OK的。

00918從2022年底上市以來累積報酬率達86.41%，贏了0056約20%

主要原因是指數設計不同，0056只選擇高股息的成分股，00918則是在高股息之外，還強調「高填息」的因子，畢竟要有填息算有賺，這也是00918勝過0056的主要原因。

老人家想要過退休生活，主要投資高股息ETF也是OK，但還是要挑選高報酬的，可以順便賺到資本利得。我建議小姐將0056換成00713，因為從2017年00713上市以來，報酬率也贏了0056達46.58%，你同樣放100W投資，00713可以多賺46.58W不是更好嗎？

股利多寡其實只是幻術，報酬率才是照妖鏡。領到股利輸掉報酬，其實也是輸啊。0056名聲很響，但是報酬率就真的普普通通。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00918大華優利高填息30 ETF 00713元大台灣高息低波 0056元大高股息

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