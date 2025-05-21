今年高股息ETF賺入息收、賠光價差？00961報酬率逆勢亮眼 卡位首次配息

全球股市在川普利空鈍化後，展開大幅反彈，台股連四周上漲，上周更跳空勁揚4.44％或928點、收在21,843點，而指數進入高檔密集套牢區後解套賣壓湧現，19日開低盤中跌近200點、回測5日線多頭堡壘，行情開始趨於震盪。

投信法人表示，眼前關稅利空雖有所緩解，但對台灣影響重大尚未公布的半導體關稅仍如鯁在喉，建議股市高檔將資金轉入配置高殖利率標的，而高股息ETF不只具息收題材，比起單押個股，還能藉由一籃子股票分散風險，成為進可攻、退可守的投資首選。

本文統整國人最愛作為現金流來源的月配、季配的高股息ETF，今年以來，國內掛牌的高股息ETF僅9檔繳出含息報酬率為正，換言之，有半數以上的高股息ETF今年讓投資人「賺了股息、賠光價差」，發放的息收根本不夠抵銷滑落的市價。

在表現亮眼的ETF中，FT臺灣永續高息（00961）以1.38%的年度報酬率位居榜首，雖然尚未進行首次配息，但持續累積的資本公積已引發市場高度期待。法人估7月將首次配息，並看好配息表現，已持續進行買超布局。緊追在後的是統一台灣高息動能月配（00939），交出1.15%的年度報酬；而野村趨勢動能高息月配（00944）則以0.98%的報酬率排名第三。

值得關注的是，大華優利高填息30季配（00918）和群益台灣精選高息季配（00919）分別以0.98%和0.57%的報酬表現，穩居第四、五名。永豐優息存股雙月配（00907）、中信成長高股息月配（00934）、元大高股息季配（0056）和元大台灣價值高息月配（00940）則報酬分別為0.46%、0.39%、0.29%和0.11%。

今年以來僅10檔高股息ETF繳正報酬

展望未來，隨著去年上市櫃公司整體獲利突破4兆元，年增38.2%的亮眼表現，法人預期今年的現金股利可望達到2.1兆至2.25兆元的水準。特別是00961目前仍在發行價10元以下交易，加上累積較久的可分配收益，投資專家建議可把握機會逢低布局，以期待首次配息的投資效益。

在全球經濟前景仍存在不確定性的環境下，高股息ETF不僅提供穩定的息收來源，更能透過一籃子持股分散投資風險，成為投資人在當前市況下兼顧攻守的最佳選擇。然而，投資人仍需留意，半導體關稅等政策風險仍可能影響市場表現，建議在高檔區間應適度調整投資策略，將部分資金配置於高殖利率標的，以達到更好的風險分散效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。