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00919預估配息0.72元持平綽綽有餘？存股哥：機率應該是相當大

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00919配息倒數觀察！存股哥預估本季將持平配0.72元。圖／聯合報系資料照片
00919配息倒數觀察！存股哥預估本季將持平配0.72元。圖／聯合報系資料照片

00919即將公告本季配息，我猜配息持平0.72。其實依照過去三季的配息紀錄來看，0.72的機率應該是相當大的，不過要預估配息跟年化殖利率，還是要看本身的平準金構成還剩多少。

00919在今日5/20的平準金構成為：

收益平準金0.7

資本平準金6.78

對比我上個月在4/26寫的文章：

收益平準金0.71

資本平準金5.21

收益平準金微幅下降，幾乎可以略過0.01的影響，但資本平準金大幅上升，要持平配0.72對00919來說應該綽綽有餘，甚至要繼續往上配0.75也不是沒有可能。

畢竟在除權息旺季前都有那麼充足的平準金了，加上最大權重成分股長榮（2603）今年配息32塊，殖利率達12%以上，要多拿一點出來配絕對是有其討論空間。

我目前持有00919共45張，成本均價24.03，帳面-$66,150（-6.12%），雖然目前還是帳損，但其實對我的現金流一點影響都沒有，如果按照預估配0.72，那我本季領息$32,400。

記得不久前我的00919一季還沒辦法領3萬，現在應該可以穩定破3萬了，這都是長期持有、股息再投入累積出來的結果，我也相信自己的現金流也只會隨著時間變得越來越大，因為時間是存股人最好的戰友。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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