債券ETF除息秀 6月登場

台股除權息旺季啟動，債券ETF的6月除息秀也即將登場。根據統計，將於6月初除息的債券ETF共有五檔，全數皆為月配型債券ETF。其中包括群益優選非投等債（00953B）、新光BBB投等債20+、凱基A級公司債、大華投等美債15Y+換算年化配息率都逾6%。

穆迪調降美國信評，美債殖利率走高，市場擔憂美國通膨升溫，債券價格波動可能繼續竄高，投信法人表示，根據歷史經驗，每當全球債市波動升高、債券殖利率上行時，反而是逢低承接優質債券資產的時機。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，今年市場震盪，但美國非投等債指數上揚2.28%，表現優於其他債種。隨著關稅協議露出曙光，加上通膨趨穩、貨幣政策維持寬鬆，經濟有望呈現溫和成長走勢，為債市發展帶來支撐。

目前非投等債的發債企業基本面與信用面無虞，預期今年非投等債市場違約率仍將低於長期均值，再加上非投等債現具有高殖利率優勢，投資吸引力更足。

根據ICE指數公司統計，ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數截至昨（20）日的最新殖利率來到6.54%，明顯較金融債或電信債指數殖利率高，儘管新台幣近期匯率波動大，對美元計價的債券資產造成影響，新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌認為，債券投資人宜回歸到債券長線投資的本質，在股價波動之際，仍應持續關注美國長天期BBB級投等債布局機會。

以存債族來看，債券ETF股價下跌，提供低檔扣款時機，透過每月領息再投入，長期來看可以化解匯率波動危機；一般領息族也能選擇ETF除息日前，利用ETF價格逢低階段，先進場卡位，獲取更好的配息報酬。

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