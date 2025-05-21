高股息ETF商品 盯換股動向

今年以來，高股息ETF表現優於市值型ETF，反映當前市況相對保守下，投資人對於穩健配息企業的青睞度提升。高股息ETF今年的資本利得與配息空間可期，投資人可持續關注高股息ETF後續換股動向。

台股高股息ETF近一個月績效表現，最早換股的中信成長高股息（00934）近一個月含息報酬率逾10%，居台股高股息之首。理財專家認為，台股高股息ETF成分股重疊性高，且從追蹤指數策略來看，有哪些企業會納入成分股，也相對好預測，因此愈早進場，愈能享受高股息ETF的「抬轎行情」。

中信成長高股息於4月21日換股生效，提前卡位航運、AI伺服器及高股息成長股，隨後航運類股受惠關稅暫緩的搶運潮，股價隨運價起飛，單月上漲達三成，而航運三雄長榮、陽明與萬海，股價早已回補對等關稅宣布後的跳空缺口，領先創高。

此外，包含像廣達、緯穎等AI伺服器概念股，也在市場回穩後反彈攻高。

大華優利高填息30ETF經理人郭修誠表示，貨櫃三雄第1季營收狀況佳，後續展望也良好；進入股東會旺季，高股息個股中，填息效力好的企業表現亮眼。展望後市，今明兩年企業盈餘成長預期仍強勁，但不確定性正在增加。在市場仍波動的環境下，分散配置與資產的風險管理相對重要，投資人可利用高股息ETF排除人為因素的指數選股方式，掌握到多元產業的股息來源。

近期，包含中信小資高價30、元大台灣價值高息、凱基台灣AI 50在內的九檔台股ETF陸續啟動換股，元大台灣價值高息剛納入航運股；6月有群益台灣精選高息、統一台灣高息動能、元大台灣高息低波、復華台灣科技優息，以及7月凱基優選高股息30、大華優利高填息30等台股高股息ETF，都將陸續進行成分股調整，換股行情可望延續。

中信成長高股息經理人張圭慧指出，AI伺服器大廠緯創日前召開法說，表示AI伺服器下半年需求持續穩健；另家AI伺服器巨頭廣達亦於法說會上指出，隨Blackwell平台等高平均售價（ASP）的AI伺服器第2季起放量出貨，預估全年AI伺服器占整體伺服器營收比重將突破七成。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。