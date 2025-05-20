快訊

「台灣第一美腿」消失半年原因曝…罹癌化療6次 體重爆增近20公斤

台南玉井汽車暴衝奪命 夫妻遭撞「天人永隔」…駕駛稱當下癲癇發作

黃仁勳演說中最大亮點！為客戶需求推出「1產品」 大摩等多家外資唱旺

聽新聞
0:00 / 0:00

6月除息債券ETF搶先看 00953B配息達9%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

台股除權息旺季啟動，@@@債券ETF@@@的6月除息秀也即將登場。根據統計，將於6月初除息的債券ETF共計有5檔，全數皆為月配型債券ETF。

其中群益優選非投等債（00953B）本次預估每股配發金額0.07元，若以20日收盤價來計算，年化配息率達9%，配息表現最吸睛。有興趣參與00953B 6月領息的投資人，本次除息日為6月4日，最晚需在6月3日買進，收益分配發放日則在6月30日。

財富管理專家表示，今年債券ETF在川普政策、匯率波動等市場消息影響下，殖利率揚升，對追求息收的穩健型投資人來說，更是能以甜甜價入手的好時機，因此也帶動具有亮眼收益水準的債券ETF買氣。而00953B今年以來受益人增加24,792人，是唯一一檔受益人數增加破萬人的債券ETF。00953B能獲得投資人青睞的原因除了擁有資產品質佳、兼具分散性與流動性等優點，00953B自2024年11月首次配息至今，已連續八次年化配息率達8%以上，保有配息維持新高的出色表現，因此吸引投資人目光。

00953B經理人李忠泰指出，今年市場震盪，但美國非投等債指數上揚2.28%，表現優於其他債種。隨著關稅協議露出曙光，加上通膨趨穩、貨幣政策維持寬鬆下，經濟有望呈現溫和成長走勢，為債市發展帶來支撐。目前非投等債的發債企業基本面與信用面無虞，預期今年非投等債市場違約率仍將低於長期均值，再加上非投等債現具有高殖利率優勢，投資吸引力更足。建議有意將非投等債納入配置的投資人，可選擇聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債ETF，將有助強化投資組合穩健性，並兼顧收益需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF ETF

延伸閱讀

從不推薦…債券ETF一場空？直雲：利差沒賺到、匯損先爆！

A級債也能年息5.8％？阿格力解析00984B產品亮點：更高評等、更安心月月配

月月領息還能少繳稅？專家曝ETF配息怎課稅，與銀行利息、海外股息優劣比較

投資大趨勢論壇6月18日登場／ETF致勝策略 專家教戰

相關新聞

6月除息債券ETF搶先看 00953B配息達9%

台股除權息旺季啟動，債券ETF的6月除息秀也即將登場。根據統計，將於6月初除息的債券ETF共計有5檔，全數皆為月配型債券...

從不推薦…債券ETF一場空？直雲：利差沒賺到、匯損先爆！

為什麼我從來不推薦大家買債券ETF？ 忠實粉絲就知道我成立粉絲團以來，從來沒有推薦過債券ETF！主因是因為現在雖然是降息循環，但是通膨的因素仍然在，所以降息的循環非常地慢，會造成美債幾乎都不會漲

證交所：群益發行國內第二檔主動式基金 22日掛牌

證交所今天表示，繼5月5日野村投信發行首檔主動式ETF後，5月22日再度迎來第二檔主動式ETF加入台灣ETF市場。由群益...

台灣第二檔主動式ETF 群益00982A 於5月22日掛牌上市

臺灣證券交易所表示，2025年5月5日野村投信發行首檔主動式ETF後，5月22日迎來第二檔主動式ETF加入台灣ETF市場...

地表最強業務喜獲兆元訂單 美國製造業全面受惠

美國總統川普出訪波斯灣國家，首先獲得沙烏地阿拉伯承諾對美投資6,000億美元後，美國多家科技大廠也公布在中東達成人工智慧...

黃仁勳再翻牌 00922成分股七成上榜

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月19日在COMPUTEX發表演說，再次強調台灣在電腦領域的重要性，演說中也秀出合作夥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。