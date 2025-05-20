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證交所：群益發行國內第二檔主動式基金 22日掛牌

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
證交所今天表示，由群益投信募集發行的「群益台灣精選強棒主動式ETF證券投資信託基金」 ，將於5月22日掛牌上市。本報資料照片
證交所今天表示，由群益投信募集發行的「群益台灣精選強棒主動式ETF證券投資信託基金」 ，將於5月22日掛牌上市。本報資料照片

證交所今天表示，繼5月5日野村投信發行首檔主動式ETF後，5月22日再度迎來第二檔主動式ETF加入台灣ETF市場。由群益投信募集發行之「群益台灣精選強棒主動式ETF證券投資信託基金」 （簡稱：主動群益台灣強棒，證券代碼：00982A）受益憑證，將於5月22日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所指出，根據送件資料顯示，這檔ETF主要將基金資產投資於營運面穩定及成長性較高產業之台灣上市上櫃股票，投資策略透過整體市場風險、產業展望、相對表現等資訊，定期評估以動態調整量化模組部位及質化精選部位之配置比重，因應不同市況建構股票投資組合，尋求達成整體投組之操作穩定性並極大化短中長期績效表現。這檔ETF並未設定績效指標，有關其完整投資策略內容，請詳閱其公開說明書。

證交所統計，包含群益這檔ETF，集中市場掛牌上市ETF將達185檔（含被動式ETF 183檔及主動式ETF 2檔）。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 ETF

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