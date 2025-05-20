台灣第二檔主動式ETF 群益00982A 於5月22日掛牌上市

臺灣證券交易所表示，2025年5月5日野村投信發行首檔主動式ETF後，5月22日迎來第二檔主動式ETF加入台灣ETF市場。群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）受益憑證5月22日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF主要將基金資產投資於營運面穩定及成長性較高產業的台灣上市上櫃股票，投資策略透過整體市場風險、產業展望、相對表現等資訊，定期評估以動態調整量化模組部位及質化精選部位配置比重，因應不同市況建構股票投資組合，尋求達成整體投組操作穩定性並極大化短中長期績效表現。該檔ETF並未設定績效指標，有關其完整投資策略內容，請詳閱其公開說明書。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達185檔(含被動式ETF 183檔及主動式ETF 2檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。