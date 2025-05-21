他「後悔買006208」原因卻被眾人嘲笑！一票人勸定存

台股20日衝高後震盪下行，早盤以21,631.61點開出，盤中最高21,746.56點、最低21,517.1點，終場收21,526.03點，僅小漲2.2點，漲幅0.01%，成交量連4降、縮減至2,723.4億元，三大法人轉買超73.06億元。有投資人買進006208卻感到後悔，直指「早知道買金融股」，其他人卻嘲諷他的心態只適合買中華電，因為相對更加穩定，還有一票人勸他乾脆去定存。

一名網友在PTT發文表示，「買006208很後悔，買金融股較好」，他指出，「今天一衝動買006208，我覺的006208太貴了，萬一摔下來就賠死，我應該乖乖買銀行股，唉」。

其他人留言「你這心態確實該買金融股，反正別虧就好，還是直接買中華電好了啦，金融股遇到川普也是跌停，中華電至少沒跌停」、「你永遠賺不到認知以外的錢」、「買ETF然後看短期？」、「把錢藏在床底下對妳來說最好」、「怕賠定存就好，適時承擔風險，就可以得到應有的回報，我每個月定期定額006208，股市長期向上漲的，沒在擔心」、「到時候漲了你又說好險有買，你不覺得你是小丑？」、「定存適合妳哦」、「你應該都別買的，根本韭菜」。

還有人說「股市反彈已經結束，如果是短線，盡快脫手」、「扛不住波動的存定存啦」、「006208它是指數型etf，本來就是要看長期，建議你去看指數型etf相關的書籍，你會更有信心長期持有它」、「還好吧，我上次買115跌到90又補，把均價拉到103」、「你這人心態就是不想要股票跌太多想要股價漲很多」、「股票會跌，建議還是定存就好」、「講的好像銀行股就不會跌，你可以考慮明天賣出，反正要跌也跌不到哪去」、「就算是金融股我也曾經砍半過，重點是妳能不能抱住」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。