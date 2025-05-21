快訊

今天「小滿」到！命理專家曝開運絕招：2生肖別錯過機會

獨／最大尾！巨鱸現身後勁溪 高雄男釣起110公分、30斤金目鱸王

聽新聞
0:00 / 0:00

他「後悔買006208」原因卻被眾人嘲笑！一票人勸定存

聯合新聞網／ 綜合報導
今年以來，39檔台股ETF受益人呈正成長，從中可看出高息型較受青睞。聯合報系資料照
今年以來，39檔台股ETF受益人呈正成長，從中可看出高息型較受青睞。聯合報系資料照

台股20日衝高後震盪下行，早盤以21,631.61點開出，盤中最高21,746.56點、最低21,517.1點，終場收21,526.03點，僅小漲2.2點，漲幅0.01%，成交量連4降、縮減至2,723.4億元，三大法人轉買超73.06億元。有投資人買進006208卻感到後悔，直指「早知道買金融股」，其他人卻嘲諷他的心態只適合買中華電，因為相對更加穩定，還有一票人勸他乾脆去定存。

一名網友PTT發文表示，「買006208很後悔，買金融股較好」，他指出，「今天一衝動買006208，我覺的006208太貴了，萬一摔下來就賠死，我應該乖乖買銀行股，唉」。

其他人留言「你這心態確實該買金融股，反正別虧就好，還是直接買中華電好了啦，金融股遇到川普也是跌停，中華電至少沒跌停」、「你永遠賺不到認知以外的錢」、「買ETF然後看短期？」、「把錢藏在床底下對妳來說最好」、「怕賠定存就好，適時承擔風險，就可以得到應有的回報，我每個月定期定額006208，股市長期向上漲的，沒在擔心」、「到時候漲了你又說好險有買，你不覺得你是小丑？」、「定存適合妳哦」、「你應該都別買的，根本韭菜」。

還有人說「股市反彈已經結束，如果是短線，盡快脫手」、「扛不住波動的存定存啦」、「006208它是指數型etf，本來就是要看長期，建議你去看指數型etf相關的書籍，你會更有信心長期持有它」、「還好吧，我上次買115跌到90又補，把均價拉到103」、「你這人心態就是不想要股票跌太多想要股價漲很多」、「股票會跌，建議還是定存就好」、「講的好像銀行股就不會跌，你可以考慮明天賣出，反正要跌也跌不到哪去」、「就算是金融股我也曾經砍半過，重點是妳能不能抱住」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

韭菜 市值型 川普 台股 PTT ETF 006208富邦台50

延伸閱讀

川普喊降稅台灣卻不理？財政部：貨物稅暫不調整 網酸：跪求川皇制裁

00919第二季配息有機會落在0.7到0.72元？阿愷：搭00878成分股重疊度低

美財長嗆談判國沒誠意就恢復高關稅！網「台灣舔很好免擔心」：現在還跪著等

美債價格崩到入土⋯怎麼「套著配」才舒服？郭哲榮慘遭揶揄

相關新聞

00878這「兩種人」適合存！葉芷娟：不要定期定額…分享三招買法更聰明！

對剛結婚買房、或是收入不穩定的自由工作者來說，「現金流」比你想的更重要！財經節目主持人葉芷娟在節目《30家的財富成熟之道》中分享，如果希望投資能提供穩定的現金流、補貼日常開支或投資其他資產，高股息ET

他「後悔買006208」原因卻被眾人嘲笑！一票人勸定存

台股20日衝高後震盪下行，早盤以21,631.61點開出，盤中最高21,746.56點、最低21,517.1點，終場收21,526.03點，僅小漲2.2點，漲幅0.01%，成交量連4降、縮減至2,723.4億元，三大法人轉買超73.06億元。有投資人買進006208卻感到後悔，直指「早知道買金融股」，其他人卻嘲諷他的心態只適合買中華電，因為相對更加穩定，還有一票人勸他乾脆去定存。

債券ETF除息秀 6月登場

台股除權息旺季啟動，債券ETF的6月除息秀也即將登場。根據統計，將於6月初除息的債券ETF共有五檔，全數皆為月配型債券E...

高股息ETF商品 盯換股動向

今年以來，高股息ETF表現優於市值型ETF，反映當前市況相對保守下，投資人對於穩健配息企業的青睞度提升。高股息ETF今年...

6月除息債券ETF搶先看 00953B配息達9%

台股除權息旺季啟動，債券ETF的6月除息秀也即將登場。根據統計，將於6月初除息的債券ETF共計有5檔，全數皆為月配型債券...

證交所：群益發行國內第二檔主動式基金 22日掛牌

證交所今天表示，繼5月5日野村投信發行首檔主動式ETF後，5月22日再度迎來第二檔主動式ETF加入台灣ETF市場。由群益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。