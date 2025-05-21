北美運價暴漲⋯長榮噴出、貨櫃大復甦？網：00918、00919等高股息受惠

中美貿易戰休兵，中國貨櫃大搶運，北美航線運價飆升，美森、長榮、COSCO（中遠）等船公司均發佈漲價通知，每個貨櫃的運價上漲500至1500美元（約新台幣1.51萬至4.53萬元）不等。PTT網友認為「還會再漲」，其他人也認同指出，貨櫃三雄的股價準備上漲。

航運業者指出，面對國際政經與供應鏈不確定因素，將持續掌握市場需求與貨流變化，靈活調整船隊配置與航線，以優化營運策略。物流業者則認為，大陸貨量因供應鏈調整導致遞延出貨，推升市場供給緊張，全球海運業者原本在北美航線未有低價搶貨，如今隨著貨量釋出，船舶與貨櫃調度需求激增，運價上揚趨勢更加明顯。市場關注未來供應鏈復甦進展及貨運價格走勢。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，北美航線爆倉，運價上漲，訂單暴增至超過負荷能力，預期未來運價還會再漲。

其他人留言「噴，之前沒有追，哭哭」、「重返榮耀」、「利多不斷」、「已反映，請小心」、「我們的人又神奇轉倉賺爛了」、「00919才是最大贏家，持有超多長榮」、「00919、00918噴噴」、「噴到宇宙」、「 大爆噴的好消息」、「身邊有長榮的朋友都說這次真的今年會破300底260以上」、「漲到這邊還敢追上船的人有多少？」、「0056、00940、00939、00919重壓長榮」。

上周SCFI指數較前周上漲9.9%，其中，美東線周漲22%、美西線周漲31.7%，歐洲線則下跌0.6%。法人機構表示，由於美國線前期運價水準基期已低，在下游訂艙需求回升下，有望支撐美國線運價持續上漲，將嘉惠長榮（2603）、陽明、萬海等貨櫃三雄營運。

法人機構表示，隨美中貿易衝突趨於緩和，顯示在關稅豁免期間海運貿易，有望由幾近禁運的狀態邁向恢復部分貿易，趨於理性的關稅談判亦將有利修復市場對於貨櫃市場需求的悲觀預期。此外，自中國大陸被課徵高額關稅以來被壓抑的出口需求逐漸釋放，加上時序接近傳統貨櫃海運旺季，有利支撐遠洋線運價上漲。

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