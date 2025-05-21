高股息掃貨萬海、陽明！他擔心「00940慘劇重演」 網看1徵兆：出貨時間到

貨櫃海運業去年獲利持續揚帆，帶動「貨櫃三雄」配息表現，成為盤面熱門高股息殖利率概念股，又逢群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）等大型高股息ETF將鎖定陽明掃貨20萬張，而國泰永續高股息（00878）也將大買萬海20萬張，將於5月底前完成。PTT熱議「不知道00940的慘劇會不會再發生一次？」其他人笑稱「新聞出來就是出貨時間到了」。

根據貨櫃三雄近日公布的財報，去年營運獲利表現都較前年大增，而配息情況也相對不錯。其中，陽明海運去年全年稅後純益641.79億元，獲利年增率暴衝12.65倍，每股純益（EPS）18.38元，優於市場預期，每股擬配發現金股利7.5元，配息率約當四成。根據公告當日股價概算，現金殖利率逾10%。

一名網友在PTT轉貼新聞表示「按照高配息ETF邏輯確實應該要買進貨櫃三雄沒錯，不過這幾年每年都有人吃豆腐吧，不知道00940的慘劇會不會再發生一次？」

其他人留言「反著吃勝率還比較高」、「新聞出來就是出貨時間到了」、「臭豆腐又來了」、「今天崩崩，投信就是追高殺低」、「賺股息賠價差大韭菜」、「居然不買最強的長榮，還是好加在沒買長榮？」、「新聞出來就是要跳海了」、「老水手懂的都懂」、「ETF買盤=咕嚕咕嚕」、「運價爽到7月，之後運量會大減，是逃命波還是主升段」、「反應遲鈍，到了除息季才發現股利最高的族群是航運，買這些ETF都是在追高，績效會好才有鬼」。

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