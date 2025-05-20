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地表最強業務喜獲兆元訂單 美國製造業全面受惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐美國500大ETF基金 (00858) 相關產業權重。（資料來源：Bloomberg，永豐投信整理）
永豐美國500大ETF基金 (00858) 相關產業權重。（資料來源：Bloomberg，永豐投信整理）

美國總統川普出訪波斯灣國家，首先獲得沙烏地阿拉伯承諾對美投資6,000億美元後，美國多家科技大廠也公布在中東達成人工智慧AI相關的交易。川普本次中東之行，在沙烏地鋪紅毯歡迎下，與石油大國簽署戰略經濟協議，川普此行目的在於招攬數以兆計美元投資，堪稱地表最強業務，有望美國製造業全面受惠。

川普出訪沙烏地阿拉伯獲得6,000億美元訂單，其中預計投資AI、國防、航太、能源及醫療保健等產業。阿拉伯聯合大公國預計未來10年內對美國投資1.4兆美元，且與卡達簽署2,435億美元協議，為雙方規模高達1.2兆美元的未來經濟合作奠定基礎。其中自2025年起，允許阿聯每年進口50萬顆輝達最先進的AI晶片，這將有助阿聯打造對開發AI模型至關重要的資料中心，其中多家美國產業巨頭也把握這次機會，計劃在當地投入數十億美元。

兆元訂單加速美國製造業回流，川普中東行白宮揭露已簽屬訂單的美國企業中，目前簽署的投資協議廣泛涵蓋美國各產業，其中以永豐美國500大ETF基金（00858）相關產業權重為57.5%，市場利多消息都有望推升美國後市表現。

永豐投信表示，在台灣上市的美國市值型ETF中，永豐美國500大ETF基金為具有攻守兼備特性，追蹤指數投資範圍為美國市值前500大股票名單，可快速反應市場價格變動及趨勢，該基金有涵蓋川普2.0利好的相關部分產業，因此投資人若不想熬夜看盤研究美股，可透過00858一次投資一籃子美國股票來分散風險及參與多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 川普

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