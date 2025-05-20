快訊

午後雷雨來了！3縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

新冠感染增8成 6月下旬達高峰…羅一鈞曝變異株轉換釀禍

曾是假日親子聚集地…新北1商場成「三重無限城」 在地人揭沒落關鍵

標普500指數創高仍可期 這兩檔ETF布局美股市值型與科技主題型

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美中意外達成取消報復性關稅的協議，且美國經濟數據依舊持穩，市場逐漸消化利空。而在5月初的美股超級財報週，七巨頭（Mega 7）的亮眼財報進一步推升市場信心，標普500指數單周上漲超過3%，距離12個月目標5900點僅剩4%的差距。法人表示，時值COMPUTEX熱鬧展開之際，AI與科技創新重獲市場關注，正是投資人布局美股市值型與科技主題型ETF的絕佳時機。

中國信託投信表示，今年關稅戰一度引發金融市場動盪，美元指數下探至98.2的三年低點，顯示市場對美元的避險功能信心動搖。然而，隨著美中雙方達成共識，各自調降關稅並建立避免貿易戰升溫的機制，不僅為實體經濟減輕壓力，也為科技產業的供應鏈穩定暫時提供保障。尤其對仰賴全球供應鏈的科技巨頭而言，關稅成本的降低可望改善企業獲利前景。其中，蘋果（Apple）雖預估關稅將增加9億美元成本，但在關稅前景明朗化後，其股價仍受財報利多支撐，顯示其品牌與創新能力無可取代。

不僅如此，5月初許多重量級企業陸續發布財報，而標普500指數中有62%的企業營收超出市場預期，其中又以資訊科技與通訊服務兩大產業表現最為突出，七巨頭的財報更是令人振奮，谷歌（Alphabet）、臉書（Meta）、亞馬遜（Amazon）的廣告業務持續強勁，營收與獲利雙雙超標，顯示數位經濟的強大韌性；而微軟（Microsoft）的Microsoft Cloud核心營收年增20%，雲端業務成為成長主力，也凸顯AI與雲端運算的長期趨勢。

中國信託投信經理人王建武指出，七巨頭的亮眼財報，不僅推升標普500指數，也帶動Nasdaq指數表現強勁，顯示科技股在當前市況下，仍是投資熱點。COMPUTEX的開催可望進一步點燃市場對AI、半導體與創新科技的熱情，並持續推升相關企業的成長動能。

中國信託投信表示，隨著美中關稅戰降溫、財報利多與COMPUTEX帶動的科技熱潮，美國科技股仍是投資人資產配置不可或缺的一塊。投資人可透過美股市值型ETF如中信Nasdaq（009800），或是科技主題型ETF如中信美國創新科技（009801），參與全球科技龍頭的成長機會，分享科技創新的長期紅利，且能有效分散單一股票風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 財報 中國信託

延伸閱讀

永豐金證券攜手櫃買中心舉辦講座 解析美國經濟前景及降息可能性

美經濟韌性強 永豐金證券：年底前難見衰退

減少外銷關稅影響 黃偉哲與學童共進午餐大啖台灣鯛

賴清德就職周年 楊文科籲落實地方統籌 審慎應對關稅

相關新聞

從不推薦…債券ETF一場空？直雲：利差沒賺到、匯損先爆！

為什麼我從來不推薦大家買債券ETF？ 忠實粉絲就知道我成立粉絲團以來，從來沒有推薦過債券ETF！主因是因為現在雖然是降息循環，但是通膨的因素仍然在，所以降息的循環非常地慢，會造成美債幾乎都不會漲

黃仁勳背板牆「報牌」再更新！00922成分股高達7成榜上有名

台灣囝仔黃仁勳周一(5/19)在COMPUTEX發表演說，再次強調台灣在電腦領域的重要性，演說中也秀出合作夥伴的背板牆，名單擴增到百家，其中市值型ETF 00922成分股有高達7成榜上有名，包含護國神

00878、0050怎麼選？專家：前者適合這3類人、後者適合股市待10年以上

從配息、報酬率表現來看：含息報酬率0050較佳 以國泰永續高股息(00878)上市當天為基準日(2020年7月20日)，假設以單筆30萬分別投入00878及0050，分別能買進19,582股、3,091股，統計至2025年5月15日，00878總共能領到約11.67萬股息、0050領到約7.17萬；不過從股價報酬來看，00878的股價報酬為38.58%、0050則是88.05%，以含息報酬率來看的話00878為86.88%、0050為117.91%，也就是即使將股息再投入，0050的績效仍然高於00878。 選0050還是00878？你到底該不該存高股息？

黃仁勳再翻牌 00922成分股七成上榜

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月19日在COMPUTEX發表演說，再次強調台灣在電腦領域的重要性，演說中也秀出合作夥...

美債ETF波動加劇…該停損還是加碼？經理人：中長線「絕佳布局機會」！

受到川普關稅政策影響與新台幣快速升值夾擊，近期美債ETF價格出現明顯波動，引發不少投資人焦慮：「美債ETF到底該停損？還是可以趁勢加碼？」 《投資，這樣泰秒懂！》節目主持人小余兒，特別訪問國泰投

A級債也能年息5.8％？阿格力解析00984B產品亮點：更高評等、更安心月月配

00984B聚焦A級公司債，平均票息高達5.8%，布局全球優質企業，月月配息更安心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。