標普500指數創高仍可期 這兩檔ETF布局美股市值型與科技主題型

美中意外達成取消報復性關稅的協議，且美國經濟數據依舊持穩，市場逐漸消化利空。而在5月初的美股超級財報週，七巨頭（Mega 7）的亮眼財報進一步推升市場信心，標普500指數單周上漲超過3%，距離12個月目標5900點僅剩4%的差距。法人表示，時值COMPUTEX熱鬧展開之際，AI與科技創新重獲市場關注，正是投資人布局美股市值型與科技主題型ETF的絕佳時機。

中國信託投信表示，今年關稅戰一度引發金融市場動盪，美元指數下探至98.2的三年低點，顯示市場對美元的避險功能信心動搖。然而，隨著美中雙方達成共識，各自調降關稅並建立避免貿易戰升溫的機制，不僅為實體經濟減輕壓力，也為科技產業的供應鏈穩定暫時提供保障。尤其對仰賴全球供應鏈的科技巨頭而言，關稅成本的降低可望改善企業獲利前景。其中，蘋果（Apple）雖預估關稅將增加9億美元成本，但在關稅前景明朗化後，其股價仍受財報利多支撐，顯示其品牌與創新能力無可取代。

不僅如此，5月初許多重量級企業陸續發布財報，而標普500指數中有62%的企業營收超出市場預期，其中又以資訊科技與通訊服務兩大產業表現最為突出，七巨頭的財報更是令人振奮，谷歌（Alphabet）、臉書（Meta）、亞馬遜（Amazon）的廣告業務持續強勁，營收與獲利雙雙超標，顯示數位經濟的強大韌性；而微軟（Microsoft）的Microsoft Cloud核心營收年增20%，雲端業務成為成長主力，也凸顯AI與雲端運算的長期趨勢。

中國信託投信經理人王建武指出，七巨頭的亮眼財報，不僅推升標普500指數，也帶動Nasdaq指數表現強勁，顯示科技股在當前市況下，仍是投資熱點。COMPUTEX的開催可望進一步點燃市場對AI、半導體與創新科技的熱情，並持續推升相關企業的成長動能。

中國信託投信表示，隨著美中關稅戰降溫、財報利多與COMPUTEX帶動的科技熱潮，美國科技股仍是投資人資產配置不可或缺的一塊。投資人可透過美股市值型ETF如中信Nasdaq（009800），或是科技主題型ETF如中信美國創新科技（009801），參與全球科技龍頭的成長機會，分享科技創新的長期紅利，且能有效分散單一股票風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。