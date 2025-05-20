從不推薦…債券ETF一場空？直雲：利差沒賺到、匯損先爆！

為什麼我從來不推薦大家買債券ETF？

忠實粉絲就知道我成立粉絲團以來，從來沒有推薦過債券ETF！主因是因為現在雖然是降息循環，但是通膨的因素仍然在，所以降息的循環非常地慢，會造成美債幾乎都不會漲。

降息慢就算了當定存，但前陣子的台幣匯率狂升，再加上穆迪的降評，讓美債連續大跌！美債的投資人可說是欲哭無淚。

我認為降息循環去買美債這個邏輯沒有錯，但是投資有時間價值的問題，現在的降息循環真的太慢了，想賺美債價差沒賺到，但抱著美債反而會承擔了不少時間風險。

美債唯一的投資時機就是萬一經濟明顯衰退，股票被拋售，然後造成降息加速循環，美債才會大漲。

但我認為川普執政下，經濟接下來不容易明顯衰退，還是不推薦美債ETF。

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