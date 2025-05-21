00878這「兩種人」適合存！葉芷娟：不要定期定額…分享三招買法更聰明！

對剛結婚買房、或是收入不穩定的自由工作者來說，「現金流」比你想的更重要！財經節目主持人葉芷娟在節目《30家的財富成熟之道》中分享，如果希望投資能提供穩定的現金流、補貼日常開支或投資其他資產，高股息ETF會是更務實的選擇，其中投資人數突破170萬的00878國泰永續高股息，她提到自己也有關注的標的之一。

為什麼這兩種人需要「現金流」？

葉芷娟指出，對剛進入新人生階段的族群，家庭開支與貸款壓力大，資本利得雖然誘人，但不一定馬上看得見。而收入不穩的自由工作者，更需要資產每季有穩定現金進帳，來穩定生活與情緒。

她笑說：「市值型ETF就像體能訓練，長期看得見成果但過程痛苦；高股息ETF像三明治，熱熱的，馬上吃得飽！」

00878選股邏輯解析：不追短期高息、避開景氣循環股

00878追蹤的是「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」，選股邏輯包含三層防線：

母池嚴選：來自MSCI台灣指數，規模小、品質高 ESG評分過濾：踢掉永續表現後段班企業 股利穩定性篩選：股息評分採25%當年殖利率＋75%過去三年表現；另排除不穩定配息與景氣循環股

這也解釋了為何00878完全避開許多高殖利率ETF常見的航運股與高波動標的，更重視配息穩定性，而非追求短期殖利率高點。

多元配置、穩定配息 五年績效可查

00878的產業比重也相當分散，目前半導體、金融保險、電腦周邊各約24%，傳產占約10%。從2020年掛牌至今，已累積完整四個年度的現金配息紀錄，四季配息節奏固定，對需要生活現金流的投資人相對友善。

不要定期定額 這三招買法更聰明！

她也提醒投資人，高股息ETF最關鍵是「進場價格」，建議不要定期定額買，而是採以下三種策略：

每季除息後進場 因除息日會自動下修股價，是合理買點。 跌破季線買入 用技術線型判斷自己比大多數人買得便宜。 用目標殖利率反推股價 設定預期殖利率，再等股價落點。

例如年配息2元，若希望殖利率達8%，股價最好等在20元左右再進場。

新手建議：先存到有感的「張數」

最後她強調，新手投資ETF，不該頻繁換標的，而應先累積一檔至有感的現金流規模，例如每月3,000或5,000元再做其他規劃。

「不要A買兩張、B買三張、C又買四張，結果每檔都沒感覺。先存到一檔有感的張數最重要。」

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。