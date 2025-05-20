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黃仁勳背板牆「報牌」再更新！00922成分股高達7成榜上有名

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳昨天再度秀出招牌供應鏈背板，台灣兩大重量級記憶體廠威剛、群聯首度入列。記者林俊良／攝影 李韶菻
輝達執行長黃仁勳昨天再度秀出招牌供應鏈背板，台灣兩大重量級記憶體廠威剛、群聯首度入列。記者林俊良／攝影 李韶菻

台灣囝仔黃仁勳周一(5/19)在COMPUTEX發表演說，再次強調台灣在電腦領域的重要性，演說中也秀出合作夥伴的背板牆，名單擴增到百家，其中市值型ETF 00922成分股有高達7成榜上有名，包含護國神山台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達、華碩、仁寶、緯創等標的，國泰投信認為，從演說內容看得出AI從雲端向邊緣延伸是很明確的發展趨勢，這些被點名的供應鏈大廠即是最佳受惠者，成分股持有這些標的的國泰台灣領袖50（00922）後市發展可期。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，雖然以出口為導向的電子產業的確受到關稅戰影響，但為了迎接AI應用商機，企業持續擴大軟硬體支出，市場除了聚焦GPU需求，終端應用遍地開花下，AI PC 與智慧家電等終端設備翻新可望帶動終端應用成長。在DeepSeek問市後，各大企業在AI領域競爭加劇，顯示AI領域已經正式進入成長期，有望迎接新一波需求成長，00922緊跟產業趨勢，成分股中包含43%半導體、17%金融保險、11%電腦及週邊族群，配置00922即有機會跟著AI成長。

蘇鼎宇進一步提到，加上還有520總統就職周年加持，總統賴清德上任以來高喊「人工智慧島」願景，顯見AI發展為其重要政策方向，00922因成分股多含有科技大廠，亦有望搭上這波長線動能，近一年以來(2024.5.20-2025.5.19)，基金規模成長156億，漲幅達1.5倍，受益人數也翻倍成長，顯見00922廣受市場青睞。

黃仁勳來台開講，除了帶旺台股供應鏈，對於美股部分，國泰費城半導體(00830)經理人李翰林認為，儘管美國關稅政策對科技股漲勢有所衝擊，但從輝達積極拜訪中國、日本及中東各國來看，幾乎已可化解先前市場對輝達獲利可能受影響的疑慮，此次COMPUTEX更推出NVLink Fusion，讓其設計的GPU能和其他廠商的晶片更容易且迅速整合的技術，將其AI生態圈再度擴展，從而再擴大市場規模，輝達已朝AI規則制定者的道路上邁進一大步。而從政治面來看，川普先前提出的對等關稅看似無理，其實只是他討要美國好處的手段之一，並為減稅政策做鋪墊，可預期在2026年期中選舉來臨前，還會有更多針對美國業者的利多釋放，美國費城半導體指數經過數月以來的低迷，已自低點開始反彈，也讓全台唯一追蹤該指數的00830投資人更有信心。

國泰投信指出，費半指數也已站上200日均線，月線更成功向上突破季線，短線上來看動能十足，且此次美債遭穆迪降評事件，觀察自上週五美股盤後表現，並未反應過度，且穆迪給出的理由已是舊消息，難以對市場有重大影響，料在短期內衝擊股市後，正好提供修正回檔再出發的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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