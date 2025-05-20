00878、0050怎麼選？專家：前者適合這3類人、後者適合股市待10年以上

從配息、報酬率表現來看：含息報酬率0050較佳

以國泰永續高股息(00878)上市當天為基準日(2020年7月20日)，假設以單筆30萬分別投入00878及0050，分別能買進19,582股、3,091股，統計至2025年5月15日，00878總共能領到約11.67萬股息、0050領到約7.17萬。

不過從股價報酬來看，00878的股價報酬為38.58%、0050則是88.05%，以含息報酬率來看的話00878為86.88%、0050為117.91%，也就是即使將股息再投入，0050的績效仍然高於00878。

從抗跌程度來比較：00878抗跌優、0050多頭成長力道強

不過我們從回撤幅度來看，期間最大幅度落在2022年10月25日以及2025年4月9日這兩天，00878的抗跌程度就明顯比0050好很多，主要是產業分布的差異以及高股息本身波動就比市值型ETF小一些。

從走勢圖來比較，在2023年間雖然00878的績效有一度超車0050，但在AI領導股市走向多頭的2024年開始又被0050超越。

我們可以從走勢圖觀察到的重點除了多頭市場中市值型ETF的漲幅力道比高股息強勁以外，在遇到股市震盪的跌幅也會更大，不過漲回的力道也會相對強勁，主要就是因為權值股更容易拉抬加權指數的上漲。

而台股歷史上多頭的時間比空頭還長，因此市場長期會是向上成長。

總結：00878適合這三種族群

從以上的數據我們來做個總結，00878適合什麼樣的投資人？

第一個不外乎就是退休族；第二個則是有現金流需求的投資人，將股息用來cover帳單、教育費或是貸款等等支出；第三個則是願意犧牲一些報酬率來換取較低股市風險的投資人。

而0050則是適合所有會在股市裡待上10年以上的投資人。

至於如果是固定會將股息再投入、單純希望未來退休靠股息做為生活費的投資人，其實反而先將資金投入0050，等未來退休再轉去高股息的效益會比較好。

主要是上面看到含息報酬率0050優於00878的關係，長期能累積到更多的資本。

最後還是要說這兩檔沒有誰好誰壞，只有誰適合自己，大家可以從本篇的分析來認知自己的投資屬性，只要能賺錢的都是好投資。

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