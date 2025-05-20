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元大台灣卓越50 ETF 連結基金 6月11日到17日暫停淨值計算及交易

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

元大投信指出，元大台灣卓越50ETF連結基金於6月11日至17日為基金非營業日，因此停止基金淨值計算及交易。

這檔連結基金連結的主基金為元大台灣50（0050），0050於4月24日召開受益人會議，依114年度第一次受益人會議決議結果，同意主基金進行分割。元大投信將依此決議及「臺灣證券交易所股份有限公司上市指數股票型基金受益憑證分割及反分割作業程序」等相關法令，辦理主基金受益憑證分割作業。

元大投信指出，主基金預計於6月11日至17日停止交易，以利辦理受益憑證分割作業。依據元大台灣卓越50ETF連結基金信託契約內容，當本基金連結之主基金停止交易時，非屬本基金之營業日，因此6月11日至17日也是本基金之非營業日，該期間將暫停本基金淨值計算及交易。

元大投信表示，元大台灣卓越50ETF連結基金應依主基金實際停止交易日期為準，如有配合主基金異動者，將於元大投信網站公告，並刊登於證券投資信託暨顧問商業同業公會網站公告。以上通知如需服務，歡迎電洽（02）8712-1322，將有專人服務。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大投信 ETF

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