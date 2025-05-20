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美債ETF波動加劇…該停損還是加碼？經理人：中長線「絕佳布局機會」！

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰投信江宇騰：美債殖利率處於15年高點、台幣升值使進場成本降低，適合長期投資人分批加碼布局。中央社
國泰投信江宇騰：美債殖利率處於15年高點、台幣升值使進場成本降低，適合長期投資人分批加碼布局。中央社

受到川普關稅政策影響與新台幣快速升值夾擊，近期美債ETF價格出現明顯波動，引發不少投資人焦慮：「美債ETF到底該停損？還是可以趁勢加碼？」

《投資，這樣泰秒懂！》節目主持人小余兒，特別訪問國泰投信基金經理人江宇騰（Paul），針對當前債券市場現況與布局策略進行深入解析。

美債ETF波動主因：殖利率平穩、匯率劇變

江宇騰指出，美債ETF價格的變動主要由兩項因素組成：

一、美國公債殖利率

二、台幣對美元的匯率變動

近兩週以來，美國10年期公債殖利率變動幅度不大，大致維持在4.2%至4.4%之間，真正影響美債ETF淨值的關鍵，反而是台幣快速升值...短時間內從32.5升至30.2，導致淨值短線壓力加劇。

關稅暫緩有望激勵美債表現

至於川普陣營近期釋出的「關稅鬆綁訊號」，江宇騰認為，美方目前雖仍處於與多國協商階段，但從近期談判態度觀察，最終版本可能會比4月初公佈的草案「較為緩和」。

他補充，課徵關稅對美國經濟增長終究仍是利空（負面影響），因此聯準會下半年有機會降息以穩定經濟，根據FedWatch的數據，市場預期今年仍有「3碼」的降息空間。「若利率下行，美債殖利率也將逐步下滑，有利ETF價格回升。」

現在是停損還是加碼時機？

面對美債ETF短期修正，不少投資人陷入是否「停損」的掙扎。對此，江宇騰明確表示，目前美國10年期公債殖利率處於15年來相對高點，加上台幣升值使美元資產進場成本降低，對於美債與高評等公司債而言，這正是中長線的「絕佳布局機會」。

他強調：「相較於停損，加碼反而是更理想的選擇。」

想加碼！怎麼做比較好？

至於實際操作策略，他建議可採「分批進場」方式，以因應短期匯率變動帶來的風險。同時提醒投資人，美債ETF受外匯波動影響較大，操作上更應著眼長期趨勢，並善用定期定額或階段性加碼等方式平均成本，降低市場情緒干擾。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 聯準會 美債 川普 外匯 匯率

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