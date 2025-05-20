A級債也能年息5.8％？阿格力解析00984B產品亮點：更高評等、更安心月月配

＊原文發文時間為5月2日

面對近期債券市場震盪，投資人對於公債、公司債的疑慮升高，阿格力點出，近期公債和公司債價格下跌，與市場流動性風險上升密切相關。然而，他也強調，「別把價格波動誤認為是違約風險」，尤其是投資等級債違約機率「微乎其微」，更進一步介紹了近期市場推出的 A 級投資等級債券 ETF大華優利美A債15（00984B）。

債市動盪 違約率真那麼高嗎？事實數據揭示真相

根據阿格力引述標普（S&P Global）自1980年以來的統計資料，投資等級公司債（如BBB等級以上）的違約率極低，長期平均不到1%，而A級債的違約率更是低中之低。

即使在過去如2008金融海嘯、2020疫情爆發等重大系統性風險事件中，A級公司債仍展現高度抗風險能力。

阿格力提醒：「不要看到拋售就以為是末日，反而可以反向思考是否是低接機會。」他以2020年疫情時期為例，當時出現債市恐慌拋售，但後續在貨幣寬鬆與經濟反彈下，公司債價格大幅回升，顯示即使面臨短期波動，優質債券仍具強勁修復力。

00984B亮點一次看：A級債、全球布局、月配息

針對希望在波動市場中尋找相對穩健收益的投資人，阿格力特別點名5月新掛牌的大華優利美A債15（00984B）。該檔ETF聚焦全球A級投資等級公司債，排除風險較高的中國、拉美、東歐市場與CoCo債，組合更具防禦性。

00984B產品特色包括

信用評等：平均A-，集中於高品質企業，如可口可樂、好市多、康卡斯特、聯合健康等美國知名企業 殖利率水準：票面殖利率達5.8%，屬於A級債中相對高水準 成分數量：超過170檔公司債，分散性佳 避險設計：排除特定高風險區域，每月重新檢視持債平等，降評即汰除 配息頻率：月配息設計，適合追求穩定現金流的投資人

阿格力表示，00984B採用所謂的「優利設計」，即挑選票息率前20%的標的，加碼殖利率高、違約率低的公司，進一步提升整體收益能力。

「這讓00984B的票息水準明顯優於同類A級債ETF，實屬少見。」

長期持有更能發揮價值 避險、收益兼具

00984B除了收益優勢，其長達13.9年的平均存續期間，也適合做為穩定收息的長期資產配置。阿格力指出，雖然近期匯率波動可能對以美元計價的債券ETF短線表現帶來壓力，但若以中長期角度看，「匯率影響可以透過時間中和，反而不失為低接佈局的機會」。

此外，ETF機制也能有效控管風險；一旦成分債券信用評等遭調降，即會自動汰除，避免違約風險擴大。

00984B在A級債中以5.8%的票面殖利率脫穎而出，適合追求高信評、穩定收益、月月配息的投資人，作為股市波動下的資產避風港。對比以往多數投資等級債ETF集中在BBB等級，00984B主打「更高評級、更高息率」的雙重優勢，值得債券投資人深入評估。

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