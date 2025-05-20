0050最大威脅不會是006208？股添樂：這限制鬆綁後00905、00922也很優…還有科技型這兩檔

今年以來，台灣市值型ETF龍頭「元大台灣50（0050）」動作頻頻，從年初宣布調降經理費與保管費，到年後啟動一拆四分割，兩大改革激勵受益人數飆增。分析師股添樂指出，0050如今已成「不必天天看、但人人都該有」的國民ETF，並點名未來可能搶市的潛力對手。

根據統計，0050自1月以來受益人數從77萬飆升至109萬，短短不到半年暴增32萬人，等同一個中型城鎮人口規模。資產規模方面也從年初的4400億元，一路躍升至5300億元，氣勢驚人。

分析進一步指出，0050原本在股價與總費用率等項目皆不及最大競爭對手富邦台50（006208），但隨著分割後股價降至50元以下，加上總費用率壓低至千分之1.38，反倒成為市場最低水位，打出極具吸引力的「價格牌」。

不過對於多數投資人來說，0050的最大爭議仍在於「單一成分股集中」問題，尤其台積電比重逼近60%，遠高於其在大盤的36%比重，導致ETF追蹤績效與市況失真。面對市場質疑，金管會近期也做出重大調整，宣布ETF單一成分股比重上限由30%放寬至可達大盤加權指數比例，即台積電目前的36%。

股添樂認為，這項規定將為新世代市值型ETF打開競爭大門。相較0050、006208等舊有產品，過去發行時未受30%上限限制的ETF，如今也可能因規範鬆綁獲得躍進空間。

他特別點名兩檔「全市場型ETF」為新黑馬潛力股：

國泰台灣領袖50（00922）：目前股價僅20元，費用率為千分之2.19，具備高性價比。

FT臺灣Smart（00905）：雖然規模僅67億元，但擁季配息優勢，且績效穩定，近期修正與反彈幅度也貼近大盤表現。

在「科技類ETF」方面，他則推薦：

國泰台灣科技龍頭（00881）：2023年報酬率達46.5%，規模逾560億元。

野村臺灣新科技50（00935）：同樣擊敗大盤，近年績效與抗跌性皆具水準。

不過，股添樂提醒，即使金管會規定放寬，是否調整仍取決於投信公司申請與指數設計。例如剛掛牌的聯邦台精彩50（009804）即明文維持30%上限，顯示後續仍需觀察各家調整方向。

他也補充，ETF大量聚焦大型股，將導致市場資金持續向台積電等權值股集中，中小型股的流動性與估值恐進一步被壓縮。但這也為「選股派」投資人創造機會，尤其是尚未納入ETF成分的小型績優股，反而可能成為資本市場下一波黑馬。

例如他日前提到的兩檔個股：台積電2奈米供應鏈「達興材料」，以及具AIPC與國防概念的「茂訊」，近期表現就明顯優於大盤。這也讓他再度呼籲，若願意深入研究，中小型股仍是具潛力的選股方向。

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