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黃仁勳再點名台灣科技股！千金台積電買不起？00905平替首選入手價只要1萬3一周漲5.6％

聯合新聞網／ 綜合報導
00905強勢反彈勝老牌ETF！入手價低、成分股含台積電超30％。圖／聯合報系資料照片
00905強勢反彈勝老牌ETF！入手價低、成分股含台積電超30％。圖／聯合報系資料照片

AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳19日於COMPUTEX展演講提及，「台灣有很多珍貴的合作夥伴及朋友見證輝達的成就，創造新市場就從這裡開始」。

如同去年演講時，外界除了聚焦演講內容外，更難忽略是背後滿滿的台灣科技企業LOGO，網友們形容「這些企業就是台股明牌」！

早在演講前，黃仁勳上週六已宴請科技企業大老們進行餐敘，同框國內重量級科技業巨頭，甚至親送台積電董事長魏哲家離開，可想見一舉一動透露緊密合作的端倪。

確實，時序拉近520新政府上任將滿周年，台股展現強勁反彈動能，光是上週(5/12-5/16)大盤單週就漲逾4%，加權指數正式突破季線，尤其台積電領先大盤站上年線大關，可謂是今年來震盪市場中注入一劑強心針。

市場觀望，除了520行情發威外，COMPUTEX展題材加持、財報利多、急單效應、升值效應、外資回補等五大利多，台股有望挑戰年線。

兩奈米製程下半年量產 台積電穩坐晶圓寶座

談及助攻台股衝高，台積電的助力功不可沒，以台積電16日終場998元作收，重回「千金股」大關僅是咫尺距離，黃仁勳緊向供應商台積電靠攏，或許與台積電2奈米製程的捷報有關；台積電N2製程依原定計劃且下半年進入量產，且256Mb SRAM平均良率逾九成，狠狠甩掉英特爾與三星獨佔龍頭寶座。

市場利多發酵更不及這一公告讓投資人心動，台積電宣布第一季配息調高至每股5元，進入「季配息5元時代」，估計約185萬名股東荷包進帳，時間落在9月16日除息，10月9日發放。

台積電可望回歸千元股價 小資族入手可考慮市值型ETF

台積電股價重回千元大關，對於小資族來說可能會因為價高而卻步，若想分一杯羹，專家多建議朝市值型ETF規劃，圖表列出目前台股市值型ETF中，台積電的佔比與收盤價，讓小資族可以依資金分配進行選擇。

10檔ETF台積電佔比幾乎皆超過30%且皆為成分股中的第一名，小資族也得留意入手價格，畢竟以低價入手含有台積電成分的ETF也是投資中斤斤計較的一環。

觀察市場主流市值型 ETF 上週漲幅表現，FT臺灣Smart（00905）漲幅5.6%、永豐台灣ESG（00888）漲4.9；相較於大眾較熟悉的富邦台50(006208)則是漲4.8%、元大台50(0050)漲4.7%。

00905等新型ETF提供較低的投資門檻一張約1.3萬元，相較於一張台積電近100萬元的投資門檻更親民外，選股策略也更多元化，可望成為小資族進入台積電的入門磚。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

黃仁勳 輝達 市值型 00905FT臺灣Smart 00888永豐台灣ESG 006208富邦台50 0050元大台灣50

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