航運股因川普關稅漲爆還心癢想上車？網推00960比較不抖：上有馬士基下有三雄

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聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

一位網友在PTT發文分享，家庭聚餐時聽親戚透露，工廠已連續加班三週，目的是趕在「關稅協議暫緩90天」內把貨出完。他觀察近期貨櫃三雄（長榮、陽明、萬海）股價漲幅已高達20%至35%，連國際航運巨頭馬士基（Maersk）也創高，讓他好奇：「現在進場追航運股還來得及嗎？」

原PO觀察重點

工廠急趕出貨，反映供應鏈趕搭關稅協議的紅利列車

貨櫃三雄漲勢猛烈，短期內大漲20%~35%

國際航運股如馬士基也同步走強

新興ETF如00960納入長榮、陽明、馬士基等成分，權重佔比高，能同時卡位國內外航運利多

他擔心已經漲一波，現在是否「追高」，也想知道市場對航運與航空的後勢看法。

有網友認為已經是超漲派「已反應，別追高了」、「當大家都知道，就該跑了」、「現在才問，禮拜五我都已經下船」。

長期持有者低調旁觀「我一直抱著，現在才問？」、「ETF像00960就比較保守，分散一點也行」。

川普動向派「川普90天內可能再出招，小心變數」、「現在漲是因為川普嘴軟，誰知道他哪天又硬起來？」。

航運股這波「關稅紅利行情」確實強勢，但多數漲幅已經反映在上週市場波動之中。若你是短線交易者，現在進場風險相對大，追高容易接到最後一棒。反之，若是長期看好全球供應鏈復甦，或希望分散佈局，像00960這種含三雄與馬士基的ETF，提供了進可攻、退可守的選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

馬士基 關稅 長榮 航運股 川普 00960野村全球航運龍頭息收ETF

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