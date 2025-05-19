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美國遭降評屬短期利空 美債ETF長線不用怕

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
近兩周投資人陸續回補長天期美債ETF，才剛買進卻又碰上美國主權信用評級遭穆迪降評利空。（路透）
近兩周投資人陸續回補長天期美債ETF，才剛買進卻又碰上美國主權信用評級遭穆迪降評利空。（路透）

近兩周投資人陸續回補長天期美債ETF，才剛買進卻又碰上美國主權信用評級遭穆迪降評利空。法人認為，對債市屬短期影響，過去信評機構三次負面調整，有兩次反而出現美債價格上漲，顯示「美債降評」不必然與債券價格下跌畫上等號。

今年以來債券ETF頻遭投資人減持，但近兩周投資人陸續回補長天期美債ETF。據集保統計，債券ETF受益人數連兩周回升，上周增1.1萬餘人，至197.4萬人。

但美國徹底失去三大信評機構所給予的最高級3A評級，市場擔憂衝擊債市。不過，富蘭克林證券投顧認為，在標普與惠譽給美國政府債AA+評等後，市場對穆迪降評只是讓評級結果趨於一致，實際上並未真正改變美國整體信用評價，預期對市場影響有限。

富蘭克林證券投顧進一步指出，回顧2011年信評公司標準普爾開出第一槍，摘除美國最高等級AAA級債信評等，由於市場已提前反應，宣布次日彭博美國公債指數反倒是利空出盡彈升0.86%，2023年再遭惠譽降評，宣布次日僅小幅下跌0.19%，統計兩次市場反應，降評後一個月美國公債反而聚集避險需求、漲幅優於其他資產，降評後半年則是各類資產齊漲，美股彈升一成，優於全球股市上漲6.3%。

富蘭克林華美FT投資級債20+ ETF（00982B）基金經理人洪慧珊也指出，標普首度調降美國評等時，雖然標普500指數一度重挫7%，但美債反而因避險買盤而上漲。2023年8月惠譽調降評等時，股市跌幅收斂至2.3%，10年期公債殖利率雖一度升破4.2%，但隨後迅速回穩。2023年11月穆迪將展望調為負向時，10年期殖利率更從4.93%下跌至4.33%。

中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，美國債信評等遭調降，可能影響主權信用評級風險溢酬增加，美債期間溢酬上升，但這影響性極為短暫，在全球固定收益市場美國約占40%，美債仍是最具有流動性，無論廣度和深度更勝其他主權債。

洪慧珊建議，建議投資人不需過度恐慌，應以長期投資目標為依歸，善用分散投資策略，包括配置不同類型債券、跨國投資，以及多元化產業布局，藉此降低單一風險的影響。她強調，當前市場波動反而可能帶來逢低布局的投資良機，投資人應把握機會，透過優質投資工具布局長期收益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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