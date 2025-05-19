債券ETF 迎超級除息周

債券ETF本周進入超級除息周，除了昨（19）日進行除息的27檔債券ETF，接下來仍有11檔債券ETF在本周除息，近期美債殖利率及債券價格區間整理，長期投資價值及收益力提升，吸引投資人加碼。

本周除息債券ETF中，依上周五（16日）年化配息率前三名為：第一金優選非投債(00981B)、元大優息投等債及新光A-BBB電信債年化配息率分別為9.45%、7.02%，及6.45%，可望持續受到投資人青睞。

穆迪調降美公債最高評級評等，公債市場恐再掀動盪，不過，法人分析，非投資等級企業債受到公債降評影響相對有限，高殖利率優勢，加上近期關稅議題降溫，景氣正向，非投資等級債券可望發揮投資價值優勢。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，因為2021、2023標普跟惠譽早已經摘除美債AAA信評，因此國際金融市場上的認定標準來看，美債早就失去AAA信評。再加上穆迪對美債信評展望本來就是負向，此刻正式降評不算意外事件；不過，這個事情對於美債殖利率仍將產生重大上行壓力。投資建議宜避美債、以企業債為主，非投資等級債優於投資級債。

第一金優選非投等債ETF經理人王心妤指出，由於發行延遲使得債券供不應求，價格回穩；此外，近期關稅談判出現轉折，市場信心回復，非投資等級債券信用利差重返3月關稅危機前的低檔區，利差收斂近200個基點。復華新興企業債經理人許忠成表示，4月以來全球金融市場行情受到關稅戰影響出現明顯變動，隨美中關稅戰休兵，使市場情緒回穩，將有利資金回流新興債市。投資等級新興市場企業債券主要聚焦各國營企業，例如智利、沙烏地阿拉伯、墨西哥、卡達等能源企業都屬於國家隊或者聚焦體質較佳的大型民營企業，因違約風險較低且流動性較佳，可作為掌握新興市場資金利得以及債息收益機會的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。