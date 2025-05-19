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台股高息型ETF 受青睞

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
今年以來，39檔台股ETF受益人呈正成長，從中可看出高息型較受青睞。聯合報系資料照
今年以來，39檔台股ETF受益人呈正成長，從中可看出高息型較受青睞。聯合報系資料照

台股ETF受益人數連續三周減少，根據集保戶股權分散5月16日最新統計資料顯示，今年以來，仍有39檔受益人呈正成長，從中可看出高息型的台股ETF較受青睞。

統計今年以來受益人增加超過10萬人的台股ETF，包括元大台灣50（0050）、元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦台50等五檔，其中就有三檔為高息型。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，在震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，可望為投資組合帶來穩定的收益。

展望台股後市，謝明志指出，隨著市場已陸續反應美國對等關稅的衝擊，且與美方的協商持續進行，加上台灣企業在生產鏈的調度與布局上也保持彈性，AI科技股持續居全球關鍵供應鏈角色。

非電族群在內需穩健下，也有多元題材可關注，因此對於台股中長期表現仍正向看待，獲利成長且穩定配發現金股利標的投資標的可多留意。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德表示，近期國際利多訊息頻傳，全球資本市場氣氛明顯回暖，有助於緩解供應鏈壓力。

游景德認為，即將登場的台北國際電腦展（Computex），也有助延續科技股多頭氣勢。預料今年AI PC將搭載至更多平價款機種，隨價格親民化，有望加速滲透至消費端，逐季催化PC換機潮，帶動相關供應鏈類股表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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