海外股票型ETF商品 遍地開花

上周股市反彈，但投資人居高思危。據統計，台股ETF受益人數連三周減少，再減1.5萬人，其中高股息ETF受益人數周減達1.3萬人；而海外股票型ETF人數也減少，但受益人分布由過往集中美股，擴散至其他市場主題型，頗有「全球開花」態勢。

美中關稅緊張關係趨緩，帶動台股上周大漲4.4%，但投資人逢高調節部位。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數連三周減少，16日時降至1,109.6萬人，周減1.5萬人，以高股息ETF人數減少1.3萬人居多。

海外ETF方面，上周雖有新ETF掛牌上市，但整體受益人數仍減少約三千人。但以海外ETF受益人數增量排行榜來看，過往幾乎是美股ETF天下，但近期朝多元化趨勢，增量前三名分別是甫掛牌上市的電力基建、日本商社ETF，以及歐股ETF，另包含印度股市ETF、中國高股息ETF等，都擠入增量排行榜前十名，足見投資人開始轉向全球分散布局。

其中，上周掛牌新光美國電力基建（009805）雖掛牌首日股價破發，最低看到9.87元，形成大幅折價，但隔天起連四天上漲，昨（19）日盤中最高10.21元，終場收平盤10.17元。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，上周台股ETF受益人數雖減少，但亦可見即將配息的高股息ETF、關鍵半導體等主題ETF受益人數逆勢成長。

美中雖取消報復性加徵關稅，但只是暫緩90天，期間各種協商消息都可能影響短期台股表現；若台美關稅協議底定且符合市場預期，台股不確定性可望消除，故建議投資人可把握市場調整機會，逢低布局市值型與高股息ETF。

海外ETF方面，今年美股受川普政策的不確定因素干擾，投資人開始考慮分散布局降低風險。其中，德股受惠財政擴張政策領先創高；日股也因受惠日本政府持續進行市場改革，今年來表現優於美股。

觀察上周海外ETF受益人數增量排行榜，前十名中美股ETF僅剩下三檔，日股ETF與陸股ETF分別占兩個席位，其中，受惠於股神巴菲特加持的中信日本商社ETF周增2,768人，表現僅次於新掛牌新光美國電力基建ETF的3,052人。

中信投信基金經理人游忠憲指出，目前五大商社本益比仍相對低，平均現金股利殖利率4%左右，加上五大商社皆釋出買回庫藏股計畫，加強股東回饋機制，對投資人而言極具吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。