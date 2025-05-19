陸港股ETF商品 有魅力

美中互降關稅為期90天，為全球股市注入強心針，尤其陸港股受惠更大。投信法人表示，除關稅戰降溫外，隨著官方政策大力支持科技創新，中國在汽車、AI及機器人等產業持續蓬勃發展，推升陸港股相關ETF及基金表現。

台新MSCI中國ETF（00703）研究團隊表示，以中國電動車廠比亞迪為例，其股價與市值隨銷量成長而水漲船高，市值超過德國福斯、美國通用和福特的總和。

今年截至4月，比亞迪成為新加坡最受歡迎的汽車品牌，銷量首次超過豐田，而4月單月銷量在歐洲汽車核心市場，已超越特斯拉。

展望陸股後市，台新MSCI中國ETF研究團隊表示，中美關稅降幅遠較市場預期樂觀外加官方護盤指示，國內穩增長政策持續發酵，全球回補中國市場資金可望加速流入，而在AI、人形機器人、電動車和供應鏈方面的創新開發也幫助全球投資者重建對中國企業研發能力的信心。

此外，外國投資人對於陸股的態度正顯著轉變，美國的避險基金近期增加了對中國股票的持倉，隨關稅戰情勢緩和，國內外資金回補，陸港股市場上行空間可期。

新光恆生科技指數基金經理人詹佳峯指出，陸股政策底行情有撐，中長期產業投資重點除內需消費外，也看好今年大陸官方大力扶植的人工智慧及其他新一代智慧終端機政策利多，主要受惠產業有新能源汽車、邊緣AI設備和人形機器人等技術創新族群。

受到年初DeepSeek的問市，加上近期大陸舉辦首屆機器人馬拉松大賽，現階段中國在科技、工業、製造業實力已漸獲認同，中長期持續看好中國AI與機器人等相關之軟硬體與消費主題，投資人可以鎖定主動選股的中國基金中長線布局，或選擇以陸港科網股為主的恒生科技指數基金，採定期定額方式持有，掌握中國新一輪科技新牛市趨勢財。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。