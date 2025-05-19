美股ETF夯資金簇擁 近一周淨流入220億美元

近周整體股票型ETF再獲289.7億美元大額資金淨流入，主要為美國市場獲220.8億美元淨流入，歐洲、日本、拉美分別獲21.7億、9.2億與2.0億美元資金淨流入，反觀中國大陸與亞洲分別遭34.4億與32.3億美元資金淨流出。

美中關稅戰休兵，加上美國總統川普中東行針對沙烏地阿拉伯及卡達大幅增加對美投資大有斬獲，推動科技股大漲引領道瓊及S&P500指數今年來表現由黑翻紅。

富蘭克林證券投顧表示，美中關稅休兵90天並大幅調降彼此關稅，激勵全球股市出現V型反彈，也為全球經濟及貿易活動提供喘息空間。

未來一周需先觀察穆迪調降美債信評對金融市場的影響，美股主要指數若有震盪可先留意年線支撐。著眼川普中東行讓美國AI科技龍頭大放異彩，即將登場的台北國際電腦展有望進一步助燃AI熱潮，短線震盪提供投資人分批加碼機會。

美中關稅休兵90天打亂經濟活動節奏，90天空窗期企業將加速拉貨等待最終談判結果，但下半年若終端需求降溫企業可能面臨去庫存風險，增添經濟前景的不確定性，富蘭克林證券投顧建議投資人多元布局應對多變環境，美元資產首選美國平衡型、債券型及科技產業股票型基金，非美元資產看好日本、印度及歐洲股票型基金，空手者可留意黃金產業型基金漲多拉回之際以5~10%資金承接，提高投組多樣性。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓指出，美國經濟情況良好，短線市場震盪提供投入市場的好時機，例如一些大型科技公司估值已明顯修正，投資吸引力有所提升，再者，民生消費等防禦性較強的領域則是不確定時期的避風港。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，雖然關稅議題發展仍需持續留意，不過美國經濟基本面整體維持穩健，且市場對未來降息預期支撐風險資產的表現。

此外，企業財報整體優於預期，特別是大型科技股受惠於AI與創新應用，獲利成長表現亮眼，故整體而言，對於美股後市表現仍不看淡。在投資不布局方面，現階段建議可採科技、工業、國防、金融等產業均衡配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。